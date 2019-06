Øvre Kleppe høydebasseng, der det er funnet E. coli-bakterier, er i ferd med å fases ut. Det nye høydebassenget er blitt forsinket.

Fredag ettermiddag bekreftet kommuneoverlegen at det er funnet E. coli-bakterier i vannet i Øvre Kleppe høydebasseng, som er en del av Kleppe vannverk på Askøy.

Dermed tyder mye på at kilden til sykdommen som har gjort mange syke på Askøy, finnes i høydebassenget eller tilstøtende ledningsnett.

– Dette indikerer enda sterkere at høydebassenget er den mest sannsynlige kilden, ikke selve vannbehandlingsanlegget, sa VA-sjef Anton Bøe i Askøy kommune på pressekonferansen.

Rune Sævig

Vannet pumpes opp til høydebassenget fra vannverket, og renner deretter inn på ledningsnettet til Øvre Kleppe, der mange av de syke bor.

Bøe viste til at rutinemessige prøver tatt så sent som mandag viste at vannkvaliteten ut fra renseanlegget på Kleppe var god.

Skulle skiftes ut

Askøy kommune er i ferd med å bygge et nytt høydebasseng i området som skal erstatte det gamle.

– Anlegget og ledningsnettet er relativt gammel. Høydebassenget det er snakk om er planlagt faset ut. Vi har åpenbart hele tiden planer om forbedringer av vannettet, sa Bøe på pressekonferansen.

Det nye høydebassenget har fått navnet Dyrdalsfjellet høydebasseng. Det er en 45 meter lang betongkonstruksjon som skal inneholde 4000 kubikkmeter vann. I sakspapirene skriver kommunen at bassenget er nødvendig for å få nok kapasitet i området.

«Nytt høydebasseng skal avløse eksisterende høydebasseng i fjell under Øvre Kleppe, og sikre trygg og stabil vannforsyning til Kleppestø og tilstøtende områder. (...) Høydebassenget vil fungere som en buffer med renset vann ute på ledningsnettet.» heter det i dokumentene.

Det nye bassenget skulle etter planen stått klart ved årsskiftet 2018/19. BT har fredag ettermiddag ikke fått svar på hvorfor bassenget er blitt forsinket.

Mange kokevarsler

Minst ni ganger har abonnenter som får vann fra Kleppe vannverk fått kokevarsler de siste par årene.

Senest i mars i år ble det meldt om problemer med et filter ved vannbehandlingsanlegget.

I 2018 gjorde kommunen omfattende arbeider ved det eldre vannverket. Kommunen opplyste da at filterkassen ble rengjort, spylt og kontrollert.

«Resultatene fra de testene som er kjørt med det nye filtermaterialet gir oss grunn til å være positive med tanke på kvalitet og ikke minst kapasitet» skrev kommunen på sine nettsider i etterkant.

SKJERMDUMP «Folkeaksjonen for stabil drikkevannsforsyning på søndre Askøy»

– Forebyggende kokevarsler

VA-sjefen ble flere ganger spurt om de mange kokevarslene tilknyttet Kleppe vannverk. Han omtalte dette som forebyggende kokevarsler, ikke et symptom på noe alvorlig galt.

– Det er sendt ut noen kokevarsler. Vi sender som regel ut to kokevarsler hver gang. En del har vært avvik i selve vannbehandlingsdelen. Der er det to barrierer som skal fungere, og hvis en av dem får problemer, sender vi automatisk ut kokevarsel. Vi tar alltid vannprøver i ettertid, og ved ingen av de tilfellene har det vært funnet noe galt med vannet, sa han.

Bøe mener derfor at det ikke er noen klar sammenheng mellom kokevarslene og det som kan ha skjedd nå.

Han innrømmet likevel på pressekonferansen at Kleppe vannverk har hatt problemer.

– Vannbehandlingsanlegget er gammelt og komplisert å drifte. Da skal man rutinemessig sende ut kokevarsler når det oppstår noe, sa han.

Marit Hommedal / NTB scanpix

Varslet tilsyn denne uken

Mattilsynet for Bergen og omland var så sent som tirsdag denne uken i kontakt med Askøy kommune om vannforsyningen.

4. juni bad de om å få tilsendt prøvetakingsplan og fareanalyse i forbindelse med forberedelse av nytt tilsyn.

– Det var helt tilfeldig at vi gjorde dette akkurat nå. Vi var ikke på tilsyn på Askøy i fjor, derfor ville vi gjøre det nå, sier avdelingssjef Aslaug Sandvin i Mattilsynet til BT.

En revisjon i regi av Mattilsynet avdekket i 2016 at den lovpålagte risiko- og sårbarhetsanalysen for vannverkene på Askøy ikke hadde vært oppdatert de siste ti årene.

Et nytt tilsyn året etter avdekket at kommunen fortsatt ikke hadde påbegynt noen revisjon av analysen. Mattilsynet fattet deretter et vedtak om at dette arbeidet måtte gjøres. I fjor meldte vannverket at risikoanalysen nå var oppdatert, og ifølge avdelingssjef Sandvin ble avviket dermed lukket.

Ingen avvik i fjor

Kommunene sender hvert år rapporter til Mattilsynet om kvaliteten på vannet fra de ulike vannverkene.

Årsrapporten for Kleppe vannverk fra 2018 viste ingen avvik, og ingen av vannprøvene som var tatt brøt med grenseverdiene som regelverket setter.

Avdelingssjef Sandvin sier de kommer til å gjennomføre et særlig tilsyn på Askøy etter det som har skjedd.

– Men akkurat nå er det viktigste at helsesituasjonen blir håndtert godt, og det har vi inntrykk av at kommunen gjør. Vi har også beredskap her hos oss, i tilfelle de skulle trenge hjelp, sier Sandvin.

Nytt vannverk kraftig forsinket

BT har tidligere skrevet om planene for å bygge ny hovedvannsforsyning på Askøy, på Askevatnet. Prosjektet har blitt langt dyrere enn forventet, og er også kraftig forsinket.

I fjor sa rådmann Eystein Venneslan at den nye vannforsyningen ikke ville stå ferdig før i 2029. I mellomtiden skulle en vannledning fra Bergen sørge for nok og rent drikkevann. Den ledningen skal stå klar i år.

Rådmannen ble på pressekonferansen spurt om det var økonomiske årsaker til at den nye hovedvannforsyningen ikke var bygget.

– Det er mer et spørsmål om å få gjort de riktige investeringene. Dette er store og omfattende investeringer, men det er ikke økonomien som legger begrensninger, sa rådmann Øystein Venneslan på pressekonferansen.

Vann og avløp driftes etter selvkostprinsippet, det vil si at brukerne betaler investeringer og drift gjennom avgifter.