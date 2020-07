Ordfører vil ha ny motorvei i Åsane i dagen: – Vi må velge den billigste løsningen

Ved å legge den planlagte motorveien i Åsane i åsen over dagens trasé sparer en nesten to milliarder kroner. – Et lettere alternativ å realisere enn lang tunnel, mener Masfjorden-ordfører Karstein Totland (H).

Publisert Publisert Nå nettopp