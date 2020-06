I dag ble det målt 26,1 grader i Bergen. Da var det 288 dager siden siste offisielle sommerdag.

Sommerværet skal vare minst én uke til.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Finværet torsdag ble blant annet brukt til å finpusse de nye Bård Breivik-søylene på Torgallmenningen. Foto: Rune Sævig

– Det er det varmeste som har vært i år, sier vakthavende meteorolog Isak Slettebø ved Stormgeo.

I løpet av torsdag var temperaturen oppe i 26,1 grader i byen mellom de syv fjell.

Over 25 grader regnes som en sommerdag i meteorologien. Det har det ikke vært siden 28. august i fjor – for 288 dager siden.

– Siden da har det vært veldig lenge under ti grader, sier meteorologen.

– Store forskjeller

Han forteller at Bergen har vært blant de varmeste stedene på Vestlandet i dag, men påpeker at det kan være store, lokale temperaturforskjeller.

For én måned siden så det slik ut i Bergen. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

I Bergen ble det for eksempel målt 23 grader på det meste på Nøstet, mens på Florida var målingen oppe i 26,1 grader.

– Det skal veldig lite til for at temperaturen synker litt, sier han.

Varmest på Vestlandet var det i Bremanger og Etne torsdag. Der ble det målt 27 grader.

Tror ikke på ny junirekord

– Det så ut til at det fine været skulle vare i to uker, men nå spøker det litt. Mest sannsynlig slår det om.

Meteorologen melder sommervær helt til onsdag neste uke.

– Det er noen svake nedbørsområder som kan sneie kysten i helgen. Det kan ta med seg litt skyer, men det er ikke sikkert, sier Slettebø.

Uteserveringen i Bergen er åpen – men med koronarestriksjoner. Foto: Bård Bøe

Varmerekorden for juni i Bergen er på 30 grader. Det har det vært målt tre dager de siste hundre årene.

– Kan vi slå ny rekord i løpet av den neste uken?

– Nei, det tror jeg ikke, sier meteorologen.

Uvanlig mild vinter

I fjor ble det satt varmerekord i Bergen på 33,4 grader. Da sa klimaforsker Erik Kolstad at forskere har regnet seg frem til at det hadde vært usannsynlig å oppleve dagens temperaturer uten effekten av global oppvarming.

– Rekordene blir slått i økende tempo, sa han til BT.

Slettebø sier at det kan hende at det ville vært én til to grader kaldere uten klimaendringene.

– Det var tydeligere i vinter. Det var nesten ikke minusgrader i Bergen i vinter, og det er uvanlig, sier han.