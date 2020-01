Vy beklager kaos på toget fra Geilo

Flere passasjerer meldte om kaos på toget fra Geilo til Bergen. – Det er bare å beklage, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy.

FULLT: Slik ser det ut på toget som er på vei mot Bergen søndag. Foto: Celine Bellamy

– Det er kaotisk her. Folk står og sitter i gangene. Vy har solgt dobbelt så mange billetter som antall seter. Toget til Bergen er overfylt, sa Celine Bellamy (23) til BT kort tid etter at toget dro fra Geilo klokken 13.21.

Bellamy sier at konduktøren på Geilo forklarte kaoset med at Vy har solgt 548 billetter, og at det kun er 278 sitteplasser på toget.

På billetten hennes, som BT har sett, står det «fritt setevalg».

Kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy forklarer at Vy har anledning til å selge ståplassbilletter på de ekstra vintertogene mellom Ål og Bergen, og at «fritt setevalg» ikke er en garanti for sitteplass.

– Det betyr at når det er svært mange reisende, som i dag, så er man ikke garantert en sitteplass selv om man har billett.

– Passasjerer kom på

Bellamy studerer til vanlig juss i Bergen, og var på Geilo for å stå på ski. Hun og kjæresten satt i mellomgangen på toget.

Det ble satt inn ekstravogner fra Voss mot Bergen. Rundt klokken 15.40 fortalte Bellamy at vognbyttet på Voss var en lettelse for passasjerene.

– Vi er lettet over å få luft! skrev Bellamy i en SMS til BT.

Også mellom Voss og Bergen var det folk som måtte stå, men ikke like mange, forteller 23-åringen.

I 17-tiden var toget fremme i Bergen.

MANGE PASSASJERER: Slik så det ut på toget til Bergen. Foto: Celine Bellamy

Ekstravogner inn

Kommunikasjonssjef Scholz bekrefter til BT at det var langt flere passasjerer enn det var seter på toget.

– Plassene ble solgt ut på toget, og så har det kommet utrolig mange flere på stasjonen som ikke har kjøpt billetter på forhånd. Jeg har ikke snakket med konduktøren enda, men det er mulig at de har latt folk sitte på til Voss, for så å bytte vogner der, sier Scholz.

Ifølge Bellamy kom det passasjerer på både på Ustaoset, Haugastøl og Finse.

– Vi vet at det er NM i sparkstøting og at det har kommet veldig mange mennesker på toget på Geilo. Så er det slik at det er vanskelig å kjøre fra folk som skal på toget.

OPPGITT: Celine Bellamy (23) fikk en litt annen togtur fra Geilo til Bergen søndag ettermiddag enn det hun hadde forventet. Foto: Hanne Eskeland

Bekymret for sikkerheten

Bellamy forteller at hun har inntrykk av at mange passasjerer, som henne selv, tolket det som at det ville være et sete på toget når hun bestilte «fritt setevalg». Klokken 15.12 sendte hun denne meldingen til BT:

«Veldig mange er sinte på Vy ettersom noen har fått bestilt billett med setereservasjon, men de kommer seg ikke til setet på grunn av overfylte innganger!»

Hun var også bekymret for sikkerheten med tanke på at flere hundre passasjerer måtte stå og en rekke gjenstander ble liggende usikret.

– Barn og eldre måtte sette seg i gangen og på gulvet. Det er ikke mulig å bevege seg på toget, ikke mulig å komme på toalettet. Flere snakker om å kreve tilbake pengene for billetten, sa Bellamy.

– Hvordan vil du beskrive stemningen?

– Den er god, men det er veldig dårlig luft her, og det er en halvtime til vi kommer til Voss, svarte hun da.

PÅ TOGET: Bildet viser situasjonen på toget mot Bergen. Foto: Ørjan Hammersland

Kreves ikke setereservasjon

Scholz opplyser at det kun kreves seteplass på Bergensbanen. Det betyr at man kan kjøpe billett til de andre lokaltogene uten at det kreves setereservasjon.

– Det er bare å beklage. Vi er glade for at folk tar toget, og så er det synd at det dukker opp slike utfordringer, sier Scholz.

– Burde Vy satt en ekstra tog tidligere, med tanke på at det er reisedag og VM i spark?

– Jeg vet ikke om at vi har opplevd at VM i spark har skapt så mye trafikk tidligere. Vi hev oss rundt så fort vi kunne og fikk hvert fall satt opp ekstra vogner fra Voss.

TRAFIKKSTOPP: Reisende som skal hjem fra Geilo søndag ettermiddag må smøre seg med tålmodighet. Foto: Ørjan Torheim

Mer trøbbel på Geilo

I 15.30-tiden opplyser Vy at det også er stengt for togtrafikk på strekningen Ål-Hol.

Det får konsekvenser for dem som skulle ta neste tog fra Geilo til Bergen. Ifølge reisende BT har vært i kontakt med begynner det å bli trangt om plassen på perrongen der.

På Vys nettsider skriver de nå at toget kjørte fra Ål klokken 16.23, da foreløpig rundt 60 minutter forsinket.

BT RETTER 26.01.2020: I en tidligere versjon av denne saken, skrev BT at kaoset oppsto på Bergensbanen, men det gjelder altså et av de ekstra vintertogene som Vy setter opp mellom Ål og Bergen.

Publisert: Publisert 26. januar 2020 14:30 Oppdatert: 26. januar 2020 18:17

