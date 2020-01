– Toget til Bergen er overfylt

Flere passasjerer melder om kaos på toget fra Geilo til Bergen. – Det er bare å beklage, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy.

FULLT: Slik ser det ut på toget som er på vei mot Bergen søndag. Foto: Celine Bellamy

– Det er kaotisk her. Folk står og sitter i gangene. Vy har solgt over dobbelt så mange billetter som antall seter som de har plass til. Toget til Bergen er overfylt, sier Celine Bellamy til BT.

Det er nå er satt inn ekstravogner fra Voss mot Bergen.

– Passasjerer kom på

Hun gikk på toget klokken 13.21 fra Geilo til Bergen. På billetten hennes, som BT har sett, står det fritt setevalg.

– Det er ikke mulig å bevege seg på toget, sier hun.

Ifølge Bellamy kom det passasjerer på både på Ustaoset, Haugastøl og Finse.

– Flere snakker om å kreve tilbake pengene for billetten. Det er tross alt solgt billetter til full pris.

MANGE PASSASJERER: Slik så det ut på toget til Bergen. Foto: Celine Bellamy

Bekymret for sikkerheten

– Hvordan vil du beskrive stemningen?

– Den er god, men det er veldig dårlig luft her, og det er en halvtime til vi kommer til Voss, svarer hun.

Klokken 15.12 sendte hun denne meldingen til BT:

«Veldig mange er sinte på Vy ettersom noen har fått bestilt billett med setereservasjon, men de kommer seg ikke til setet på grunn av overfylte innganger!»

Bellamy oppfattet det slik at det ville være et sete på toget når hun bestilte «fritt setevalg».

– Men her må hundrevis stå på toget mot Bergen. Det er ikke mulig å komme på toalettet, fortsetter Bellamy.

Hun er bekymret for sikkerheten og sier at det er mange mennesker uten sete, i tillegg til en rekke gjenstander som ligger usikret.

Ørjan Hammersland er på samme tog.

– Vy har solgt billetter til dobbelt så mange som de har seter til, sier han.

Også en tredje kvinne BT har vært i kontakt med reagerer på at det er langt flere passasjerer enn seter på toget som skal ankomme Bergen søndag ettermiddag.

PÅ TOGET: Bildet viser situasjonen på toget mot Bergen. Foto: Ørjan Hammersland

Ekstravogner inn

Kommunikasjonssjef Scholz bekrefter til BT at det er langt flere passasjerer enn det er seter på toget.

– Plassene ble solgt ut på toget, og så har det kommet utrolig mange flere på stasjonen som ikke har kjøpt billetter på forhånd. Jeg har ikke snakket med konduktøren enda, men det er mulig at de har latt folk sitte på til Voss, for så å bytte vogner der, sier Scholz.

– Vi vet at det er NM i sparkstøting og at det har kommet veldig mange mennesker på toget på Geilo. Så er det slik at det er vanskelig å kjøre fra folk som skal på toget.

Rundt kl. 15.30 sender Bellamy ny melding til BT, som lyder slik:

– Passasjerene er nå oppgitt over Vy som skylder på mye bagasje og spark om bord på toget. Det er ikke observert en eneskte spark. Passasjerene etterspør en beklagelse.

Kreves ikke setereservasjon

Scholz opplyser at det kun kreves seteplass på Bergensbanen. Det betyr at man kan kjøpe billett til de andre lokaltogene uten at det kreves setereservasjon.

– Det er bare å beklage. Vi er glade for at folk tar toget, og så er det synd at det dukker opp slike utfordringer, sier Scholz.

I en tidligere versjon av denne saken, skrev BT at det var snakk om Bergensbanen.

