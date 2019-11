Kvinne omkom i E16-ulykke i Flåm

En kvinne mistet livet i en trafikkulykke på E16 i Flåm fredag kveld. To andre personer er sendt til sykehus.

DØDSULYKKE: En kvinne omkom da tre biler var involvert i en ulykke på østsiden av Fretheimtunnelen på E16 i Flåm fredag kveld. Arne Veum

Politiet mottok melding om ulykken klokken 18.38 fredag kveld. Det er opplyst at ulykken skjedde 100 meter øst for Fretheimtunnelen.

Både Fretheimtunnelen, Flenjatunnelen og Gudvangatunnelen ble stengt som følge av ulykken, som involverte tre biler og tre personer.

Erklært død på stedet

– Alle nødetatene rykket ut til stedet sammen med luftambulanse. Totalt var det tre biler og tre personer involvert i ulykken. En person ble etter hvert erklært død på stedet, skriver operasjonsleder i politiet Bjarte Rebnord i en pressemelding.

Senere fredag kveld melder politiet at det var en kvinne som omkom i ulykken. Kvinnen var sjåfør i en av de involverte bilene. Politiet har varslet pårørende, men vil ikke gi ut mer informasjon om den aktuelle personen nå.

To andre personer, førerne av de to andre bilene, er begge sendt til sykehus og legevakt for sjekk.

– Skadeomfanget er ukjent, men begge ble beskrevet som våkne og bevisste, skriver politiet i presssemeldingen.

Var fastklemt

Brannvesenet var tidlig fremme på ulykkesstedet.

– En person satt fastklemt en stund, men ble raskt frigjort av brannvesenet. Luftambulansen har landet og driver behandling på stedet, sa operasjonsleder Rebnord til NTB ved 19-tiden.

Politiets kriminalteknikere er kalt ut sammen med ulykkesgruppen til Statens vegvesen.

– Blir stengt lenge

I 22-tiden melder politiet at det åpnes for kolonnekjøring gjennom de stengte tunnelene og ulykkesstedet. For tungtransport er veien fortsatt stengt.

Klokken 22.21 skriver Vegtrafikksentralen:

– Fretheimtunnelen er fremdeles stengt og vil trolig ikke åpne før langt ut på natten. Gudvanga- og Flenjatunnelen er åpnet igjen. Personbiltrafikk blir dirigert forbi ulykkestedet, mens tyngre kjøretøy må vente til Fretheimtunnelen blir åpnet.