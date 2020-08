– Vi prøver å finne ut hva som egentlig har skjedd og hvorfor. Og ikke minst skadeomfanget.

Politiet på Voss har opprettet sak etter at et vogntog stengte E16 i flere timer.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Her er hengeren og lasten etter at en privatperson fikk stoppet sjåføren på Dale. Foto: Politiet

Den første meldingen tikket inn klokken 17.30 tirsdag.

Da måtte Vegtrafikksentralen (VTS) stenge Langhelletunnelen og Stavenestunnelen på E16 etter at vogntoget hadde vært borti tunneltaket.

20 minutter senere kom en ny melding om at også Trengereidtunnelen måtte stenge. Og klokken 18.30 meldte VTS at E16 ble stengt fra Dalevågtunnelen til Hettetunnelen på grunn av ledninger som hang ned i en liten tunnel mellom disse.

Nytt avhør av sjåføren

Vogntoget ble til slutt stanset av en privatperson på Dale. Kort tid etter var politiet på vei «for å ta en alvorsprat med sjåføren».

– Vi prøver nå å finne ut hva som egentlig har skjedd og hvorfor. Og ikke minst skadeomfanget. Så må etterforskningen vise om det er uaktsom kjøring, sier Robert Veseth, fungerende lensmann i Voss lensmannsdistrikt.

Les også Vogntog skadet flere tunneler på E16: – Noe må ha skjedd på turen, og det skal etterforskes videre

De stengte tunnelene skapte lang kø på E16 tirsdag. Foto: 2211-tipser

Veseth forteller at politiet fremdeles holder på å avhøre involverte.

– Politiet var på stedet og har snakket med sjåføren. Jeg kan ikke komme inn på hva han har sagt, men vi ser ikke bort fra at det blir tatt et nytt avhør for å få fakta på bordet, sier Veseth.

Først klokken 21.30 tirsdag kveld, fire timer etter at de første meldingene kom, ble E16 åpnet igjen.

Da hadde køene hopet seg opp både østover og vestover.

Ber folk ta kontakt

Klokken 21.45 hadde politiet snakket med sjåføren og fått målt høyden på lasten.

– Vegtrafikksentralen sin måling tilsa at lasten ikke har vært så høy at den skulle kunne pådra tunnelene den skaden som er blitt gjort. Noe må ha skjedd på turen, og det skal etterforskes videre, sa operasjonsleder Eivind Hellesund tirsdag kveld.

Ifølge politiet hadde sjåføren merket at han kom borti noe da han kjørte gjennom en av tunnelene, og stanset for å sjekke lasten. Men sjåføren kjørte videre siden det ikke var skader på den.

– Høyden på lasten og hva som har skjedd med den er en viktig del av etterforskningen. Og så må vi få en rapport fra entreprenøren for å få en oversikt over hva som er gjort av skader.

Det skal ikke være mistanke om at sjåføren har vært ruspåvirket.

– Vi ber folk som kan ha opplysninger om saken om å ta kontakt med oss.