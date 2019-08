Mannen som er siktet for menneskehandel tok til tårene i Bergen tingrett. Han ba om å bli løslatt.

Politiet vil varetektsfengsle en polsk mann som de mener har utnyttet bærplukkere i Sogn og Fjordane. Han ble pågrepet mandag og er siktet for menneskehandel.

– Vi mener det er fare for unndragelsesfare og bevisforspillelse, sier politiadvokat Bernt Kallevik Dahlsveen.

I praksis betyr det at politiet mener han vil påvirke vitner til sin fordel eller reise fra Norge for å slippe straff.

– Grunnløs siktelse

Dahlsveen opplyser at så langt er tre fornærmede avhørt. Politiet har tidligere opplyst at de mener at mellom 30 og 40 bærplukkere kan være utnyttet.

– Jeg lurer jo på hvor de har det tallet fra, sier forsvarer Anette Vangsnes Askevold.

Hun reagerer sterkt på den alvorlige siktelsen.

– Det fremstår grunnløs.

– 12 timer dagen

– Arbeiderne fortalte meg at de ikke fikk utbetalt lønn i det hele tatt, og at de jobbet 12 timer om dagen uansett vær, sa Agnieszka Wyrzycka til BT tirsdag.

Hun er polsk og bosatt i Norge, og hun varslet Arbeidstilsynet da noen av arbeiderne fortalte henne om forholdene de jobbet under.

Den siktede mannen i slutten av 40-årene fremsto rolig og alvorlig da rettsmøtet begynte, men tok til tårene da han fikk spørsmål om han hadde familie.

Eirik Brekke

25 år fartstid

Arbeidernes arbeidstid, boligforhold og lønn blir tema i etterforskningen.

For å bli dømt for menneskehandel er det et krav om at noen har blitt utnyttet ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd tvinger.

En bærplukker har fortalt NRK hun ikke visste om at det var akkordlønn eller at de måtte betale 1500 kroner måneden i husleie. Ifølge henne nektet mannen flere å reise hjem. Alt dette avviser siktede.

– Min klient har arbeidet som bærplukker i 25 år i Sogn og Fjordane. Han har hatt inngående kjennskap til bransjen og forteller at lønnen han har betalt har vært i tråd med det som har vært vanlig. Bærplukkerne ønsket å arbeide akkord, for da tjente de mer, sier Askevold.

Flere bønder skal ha leid inn bærplukkere via mannens firma. Bergen tingrett bestemmer onsdag ettermiddag om han skal varetektsfengsles.

Ifølge Askevold har han ingen interesse av å påvirke vitner eller reise fra landet.

Politiet ønsker ikke at han skal ha tilgang til å lese om saken i aviser hvis han fengsles.