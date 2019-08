Planlegger avhør av ham onsdag.

Politiet vil varetektsfengsle mannen som de mener har utnyttet bærplukkere i Sogn og Fjordane. Han ble pågrepet mandag og er siktet for menneskehandel.

– Vi planlegger et avhør av ham før fengslingsmøtet, sier Bernt Kallevik Dahlsveen.

Politiadvokaten i Vest politidistrikt opplyser at så langt er tre fornærmede avhørt. Politiet har tidligere opplyst at de mener at mellom 30 og 40 bærplukkere kan være utnyttet.

Han planlegger ikke å be om lukkede dører når mannen blir fremstilt for varetektsfengsling.

– Jeg kan ikke kommentere hvordan han stiller seg til siktelsen før vi har vært i avhør, sier Anette Vangsnes Askevold, forsvarer for mannen.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

– Arbeiderne fortalte meg at de ikke fikk utbetalt lønn i det hele tatt, og at de jobbet 12 timer om dagen uansett vær, sa Agnieszka Wyrzycka til BT tirsdag.

Hun er polsk og bosatt i Norge, og hun varslet Arbeidstilsynet da noen av arbeiderne fortalte henne om forholdene de jobbet under.