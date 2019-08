En mann i slutten av 20-årene er pågrepet for drapet på Ronny Nygård (43).

Mannen ble pågrepet onsdag, opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding.

Det var Ronny Nygård (43) som lørdag 1. juni ble funnet død på en parkeringsplass i Åsane, rundt 200 meter fra Åsane Terminal.

Nygård var 190 cm høy og kraftig bygget.

Han hadde på seg grå genser med blå striper, svart jakke, brune sko og blå dongeribukse.

Politiet vil torsdag gå ut med bilder av hvordan han var kledd da han ble funnet død. De vil ikke si noe om dødsårsaken.

Trodde først det var ulykke

Politiet mistenkte først at det var snakk om en ulykke da de fant 43-åringen.

De sperret da av området og gjorde ulike undersøkelser. Etterforskningen gjorde at politiet fikk mistanke om at det kunne være snakk om en straffbar handling.

– Jeg kan dessverre ikke gå i detalj om hva som gjorde at vi mistenkte det, sier politiadvokat Kristine Knutsen-Berge i Vest politidistrikt.

Nygård hadde vært i Bergen sentrum fredag kveld. Han tok en nattbuss fra sentrum klokken 02.43. På denne bussen, buss 30 til Tertnes, var også den siktede mannen.

Rundt klokken 03.00 gikk avdøde og flere andre av på Åsane terminal. Politiet har ikke videoopptak fra bussen.

Politiet har også opplyst om at det skal ha vært en konflikt mellom avdøde og en ungdomsgjeng, men ingen av ungdommene er mistenkt i saken.

– Ingen relasjon

Det er ikke noe som tyder på at det skal ha vært en relasjon mellom siktede og den avdøde, opplyser politiet.

Politiet vil ikke si noe om hva som kommer frem i obduksjonsrapporten. De går ut med avdødes navn og bilde i samråd med familien.

Avhørt onsdag

Den siktede mannen i slutten av 20-årene meldte ikke seg selv, men ble funnet gjennom kartleggingen politiet gjorde. Så ble han altså avhørt og ble senere siktet for falsk forklaring.

Han erkjenner ikke straffskyld.

– Min klient satt i politiavhør store deler av onsdagen. Han nekter straffskyld, sier forsvarer Einar Råen til BT.

På en pressekonferanse torsdag sier politiet at den siktede er i politiets registre, men at han ikke er vurdert som en kjenning av politiet. Han er tidligere ikke domfelt for voldsforbrytelser og er norsk statsborger.

Siktet for uriktig forklaring

– Han har vært i avhør i går, og de skal fortsette i dag. Vi vurderer fengsling i morgen, sier politiadvokat Kristine Knutsen-Berge.

Mannen var inne til avhør to uker etter at Nygård var funnet død. Han ble seinere siktet for uriktig forklaring.

Politiet bekrefter at de har gjort databeslag i saken.

BT er kjent med at pågripelsen er et resultat av en etterforskning som har pågått over lengre tid.

Tolv drapssaker

Så langt er det ikke berammet noen fengslingssaker i Bergen tingrett torsdag.

I tillegg til drapssaken som nå er blitt kjent, har norsk politi hittil i år startet etterforskning av tolv drapssaker. I tillegg kommer fire saker knyttet til dødelig vold (se faktarammen under).