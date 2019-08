Politiet har kalt inn til pressekonferanse på politihuset klokken 10 i forbindelse med at en mann i 20-årene er siktet for drap.

Mannen ble pågrepet onsdag, opplyser Vest politidistrikt i en pressemelding.

Det er ikke gjort kjent hvor eller når det angivelige drapet skal ha skjedd.

Mannen erkjenner ikke straffskyld.

Avhørt onsdag

Det opplyser mannens forsvarer, advokat Einar Råen, til Dagbladet.

– Politiavhøret av min klient startet i går. Han har avgitt forklaring og ønsker å samarbeide med politiet. Når det gjelder selve hendelsen har han ikke kjennskap til den, sier Råen til Dagbladet.

Politiet har kalt inn til pressekonferanse torsdag formiddag. De ønsker ikke å gi ut ytterligere opplysninger før pressekonferansen.

Ifølge Råen skal mannen avhøres videre torsdag. Han er ikke kjent med om politiet vil be om at hans klient varetektsfengsles.

Pågående etterforskning

Til stede på pressekonferansen blir politiadvokat Kristine Knutsen-Berge.

BT er kjent med at pågripelsen er et resultat av en etterforskning som har pågått over lengre tid.

Tolv drapssaker

Politiet henviser til pressekonferansen. Det er heller ikke klart om mannen blir fremstilt for fengsling i dag.

Så langt er det ikke berammet noen fengslingssaker i Bergen tingrett torsdag.

I tillegg til drapssaken som nå er blitt kjent, har norsk politi hittil i år politiet startet etterforskning av tolv drapssaker. I tillegg kommer fire saker knyttet til dødelig vold (se faktarammen under).