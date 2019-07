AV

– For ikke lenge siden døde hunden til bestefar. Det var veldig trist, for jeg fikk alltid gå med den i bånd når vi var der. Nå ønsker jeg meg hund, men mamma sier nei. For at jeg skal få være sammen med en hund av og til, har mamma og jeg hengt opp plakat på butikken om at jeg gjerne passer hunden til noen av og til. Jeg venter hver dag på at noen skal ringe, men til nå har ingen ringt. Heldigvis har jeg Bella å gå tur med, men hun er veldig sta og vimsete. Det er umulig å få henne til å gå på plass.