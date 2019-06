FÅR BLI: Strippinga på After Dark får fortsette i alle fall til over valet. FOTO: Bjørn Erik Larsen

Advokat meiner strippeklubb kan forbys

I 2015 stengde han ein strippeklubb i Sandnes. No meiner advokat Trond Øyvind Svendsen at Bergen kommune truleg kan stoppe After Dark i Bergen.