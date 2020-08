Mann (18) siktet for seksuell omgang med mindreårige

Mannen fremstilles for varetektsfengsling fredag.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

En 18 år gammel mann ble onsdag pågrepet siktet for seksuell omgang med barn under 16 år, samt voldtekt til samleie med barn under 14 år.

– Det er to fornærmede i saken.