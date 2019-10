Pissevær!

Regn har mange navn – i hvert fall i Bergen. Det kan være yr og musk. Det kan være plaskregn og styrtregn. Det kan være sip. Og det kan være pissregn!

VÅTT: 17. mai 1962 ble en våt fornøyelse. Det hadde vært «kuling og surt regn», fortalte BT 18. mai. Temperaturen var ned mot frysepunktet. Her var Hotel Norge nettopp er revet. Bergens Tidende

Mellom de syv fjell er regnet både værgudenes velsignelse og gjennomvåt forbannelse. Ofte det siste.

Som når det høljer ned under prosesjonen på en 17. mai, på strilenes Torgdager eller på store Brann-kamper. Når du blir kliss-klass på vei til skole eller jobb, eller når paraplyen vrenger seg i vestaværet midt på Festplassen.

«Mer regn i vente», måtte BT med beklagelse ofte skrive når de mørke skyene slapp bøttevis med vann ned over byen. Da sendte avisen ofte sine fotografer ut for at de skulle lage sine egne værmeldinger ...

VÅTT: «Pissevær» ble bergensvær som dette helt korrekt omtalt som i en artikkel om regn i BT i desember 2000. HELGE SUNDE

VÅTT: Det var nesten like mange paraplyer som gratulanter da Fjellveien fylte hele 100 år en fuktig søndag midt i oktober 1979. Ordfører Eilert Eilertsen hold gratulasjonstalen, og mannskoret Freya var forsangere for både Fjellveivisen og Bergenssangen. JAN M. LILLEBØ

VÅTT: «Store flomskader over hele Vestlandet i dag!» Det meldte BT 10. oktober 1953. Katastroferegn førte til ødelagte veier, innstilte tog og unntakstilstand både i by og på land. På bildet er det beboere i Grønneviksøren som må ta seg ut av huset i robåt.

VÅTT: Ikke lett å tømme Straumeveien for vann etter katastrofe-nedbøren i september 1975. Det gjorde ikke saken bedre at BT meldte «Mer regn i vente». KNUT STRAND

VÅTT: Værgudene sviktet flystevnet på Flesland i juni 1956. Men publikum sviktet ikke. Hele 15.000 gjennomvåte bergensere kranset rullebanen og fikk se et jetfly punktere under landing og modellfly havarere i kulingen.

VÅTT: Rekordnedbør sommeren 1964. Mer bergensk kan det ikke bli.

VÅTT: Der skal motorveien gå! Ordfører Eilert Eilertsen orienterer miljøvernminister Gro Harlem Brundtland om planene for motorveien som skulle bygges mellom Fana og Bergen. Det er januar 1978. KNUT STRAND

VÅTT: Det ble en fuktig opplevelse for de ni tusen tilskuerne som dukket opp til Branns kamp mot Skeid i august 1961. Kampen endte 1 – 1, men det spørs om særlig mange så mye av «paraply-kampen».

VÅTT: To tusen hobbyfiskere og ti tusen bergensere kranset Skolten og tilliggende kaier da Redningsselskapet inviterte til fiskekonkurranse i regnværet siste søndag i november 1957. En torsk på fem kilo innbrakte førstepremie i form av en østtysk Wartburg personbil.

VÅTT: Torgallmenningen vaskes ren av værgudene en dag i slutten av januar 1959.

VÅTT: Tusenvis av bergensere med paraply hadde i juni 1950 møtt frem for å overvære avdukingen av Sjømannsmonumentet på Torgallmenningen. Det var stor debatt om plasseringen av monumentet, men det står der ennå.