– Jeg hørte et drønn, jeg trodde det var noe med 17-mai, sier nabo.

I 19.30-tiden meldte brannvesenet om en omfattende brann i to naust på Kalvaneset på Krokeide i Fana. De to naustene brente raskt ned til grunnen.

– Jeg hørte et drønn, jeg trodde det var noe med 17-mai. Men så så jeg ut, og da var naustene totalt overtent, sier Terje Skavhellen, som bor like ved der det brant.

Skavhellen sier at naustene brant ned på veldig kort tid.

– Det var et flammehav. Det gikk veldig fort det hele, sier han.

Trebåt brant opp

Det var også spredningsfare til et tredje naust som lå like ved. Brannen spredde seg til to båter som lå fortøyd ved kaien.

Like før klokken 20.30 torsdag kveld var brannen slukket.

– Naustene er totalt nedbrent, sier Synnøve Malkenes, politiets innsatsleder på stedet.

Rune Sævig

– En fjortenfots plastbåt har gått ned. Den andre båten er en litt større snekke, den er nå totalskadet av brannen, sier Malkenes.

Bildene viser at det kun er skjelettet igjen i trebåten. En tredje båt er også ødelagt av brannen.

Politiet har vært i kontakt med eierne av naustene.

– Vet dere hva som var i naustene?

– Nei, ikke enda. Men eierne er varslet, sier innsatslederen.

Rune Sævig

Har tatt strømmen

Det er foreløpig ikke klart hvordan brannen startet. Nå holder nødetatene på med etterarbeid. BKK har tatt strømmen der brannen skjedde, og brannvesenet driver med etterslukking.

– Det røyker fra naustene fortsatt, men brannvesenet har kontroll, sier innsatslederen.

Hun sier også at brannvesenet klarte å redde det tredje naustet – der det var stor fare for at brannen skulle spre seg.