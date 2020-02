Skred på E39 i Jølster: – Bil tatt av deler av raset

Skredet skal være rundt 150 meter bredt og fem meter høyt.

AVSPERRET: Snøskredet på E19 i Våtedalen har stanset all biltrafikk. Foto: Daniel Gjerde

E39 er stengt i Våtedalen etter at det rundt klokken 17.20 gikk et snøskred over veien. Skredet er opplyst å være rundt 150 meter bredt og 5 meter høyt.

– En bil ble tatt av deler av raset. Fører alene i bilen. Ute og fremstår ok, opplyser operasjonssentralen i Vest politidistrikt.

Nødetater er på stedet. Bilføreren skal ha smerter i ryggen og blir tilsett av ambulansepersonell på stedet.

Politiet opplyser at frivillige er varslet og på vei til stedet.

– Luftambulansen har søkt over området og det er ikke sett tegn til andre biler/personer i raset, ifølge Vest politidistrikt.

Ifølge politiet er det per nå ikke ansett som sikkert nok å gjennomføre søk i rasområdet.

– Jeg skredet som sperret veien da jeg kjørte. Det tok en halvtime, før jeg valgte å kjøre tilbake, sier Daniel Gjerde.

Våtedalen går gjennom Sunnfjord kommune og Gloppen kommune i Vestland. Ifølge politiet har skredet skjedd på Jølster-siden av dalen.

Det blir omkjøring via fylkesvei 614 over Stårheim-Isane.

STENGT: Det kan se ut som lokalt brannvesen har stengt veien inn til Våtedalen fra sør. Her fra Klakegg. Foto: Statens vegvesen (webkamera)

STENGT: Dette webkameraet fra samme sted vender motsatt vei. Bilene på vei mot nord venter ved Klakegg. Foto: Statens vegvesen (webkamera)

Tidligere fredag, i 15-tiden, gikk et annet stort snøskred ved Våtedalen. Det gikk over Hjellevegen i Gloppen, som går parallelt med E39.

Skredet er 50 meter bredt og 4-5 meter høyt.

– Alt er hvitt. Det er et stort ras, med store mengder snø som kom høyt oppe fra. Det spredte seg mye, sier Joar Eide, som driver en gård nært rasstedet.

Ingen meldt savnet og ingen er observert tatt av raset, ifølge politiet. Alle beboere i området gjort rede for, og nødetater er på stedet.

– Heldigvis er vi trygge, men jeg har ikke sett et så stort ras på mange år, sier Eide.

Røde Kors og Norske redningshunder er varslet og på vei mot stedet. Kommunen er orientert.

– Frivillige mannskaper har ankommet. Det er opplyst om fem boliger i det aktuelle området. Disse har det bra og er i dialog med blant annet kommunen, skriver Vest politidistrikt på Twitter.