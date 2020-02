Orkan i kastene da skapet blåste av lastebilen og forsvant i havet: – Glad det ikke gikk liv tapt

Føreren fikk seg en alvorlig støkk i livet da den lille lastebilen løftet seg fra Rongesundet bru.

SKAPET FORSVANT: Daglig leder Arild Matre foran bilen som mistet skapet på Rongesundet bru mandag morgen. – Jeg er bare glad det ikke gikk liv, sier han. Foto: Bjørn Erik Larsen

– Jeg er i en ekstrem situasjon!

Denne meldingen fikk daglig leder Arild Matre på telefon fra en av sine sjåfører mandag morgen.

På sin faste rute i Øygarden med ekspressgods fikk sjåføren en opplevelse han seint vil glemme. Midtveis på Rongesundet bru kjente han at bilen løftet seg i den kraftige vinden og at noe vred seg med stor kraft.

– Sjåføren så bare skyggen av skapet som løsnet fra lastebilen og forsvant over rekkverket og i havet. Han forsøkte å åpne døren på førerhuset, men klarte det ikke, sier den daglige lederen som ønsker å skjerme sjåføren.

– Glad ikke liv gikk tapt

Ifølge Matre har mannen vært ute en regnværsdag før.

– Men, han var åpenbart rystet etter hendelsen. Jeg er bare glad for at det ikke gikk liv tapt. Når det blåser så kraftig som det gjorde på broen denne morgenen, så kan hva som helst skje. Det var orkan i kastene, sier Matre.

Han snakket med sjåføren som fortsatt sto på broen da han meldte om ekstremsituasjonen på Rongesundet bru.

– Jeg ba ham kjørte over broen og finne en lomme å parkere i. Jeg forsikret meg om at han var uskadet. Deretter ringte jeg politi og veihjelp, sier Matre.

SIKKERHET PÅ BROENE: – Veimyndighetene bør vurdere vindmålere på flere broer for sikkerhetens skyld, mener daglig leder Arild Matre i A. Matre Industritransport AS. Foto: Bjørn Erik Larsen

– Bør vurdere vindmålere

Klokken var 07.35 da han fikk telefonen fra den uheldige sjåføren. Det var ingen andre biler i nærheten da hendelsen fant sted.

– Da det seinere ble rapportert fra broen, ble det meldt at det ikke var noe igjen å se verken på broen eller i sjøen etter skapet som blåste av lastebilen. En liten festestropp var alt som var å finne, sier Matre.

Han synes det nå er på sin plass at veimyndigheter vurderer om flere broer burde ha vindmåler og gule lys som blinker når det er kraftig vind.

– På disse broene ytterst i havet kan det være ekstremt. Her er det åpenbart med livet som innsats vi kjører, sier Matre som har femten lastebiler og de fleste oppdragene for Schenker.

Dødsulykke på Stord

Volkswagen og de som leverer skap til denne typen lastebiler vil han også rapportere til. I desember mistet føreren av en varebil livet da han ble truffet av stålrammen fra et møtende vogntog på Stordabrua på E39. Det var kraftig vind på broen mellom Føyno og Stord på E39 da dødsulykken skjedde.

– Så ekstreme som naturkreftene kan være, så imøteser jeg en diskusjon rundt hvordan man bedre kan sikre kjøretøyer med skap på lasteplanet, sier Matre.

Han har brukt tid på å snakke med sjåføren etter hendelsen på Rongesundet bru, og vil for ettertiden be sjåførene gjøre sine vurderinger før de kjører over de mest vindutsatte broene.

– Må være observante

Klokken 11.49 meldte politiet på Twitter om uhellet på Rongesundet bru:

«En skapbil kjørte over Rongesundet bru da vinden tok tak og skapet ble revet av. Skapet blåste på sjøen, og ingen personer ble skadet.»

– Dette skjedde klokken 07.45 mandag morgen og er blitt etteranmeldt til oss nå. Folk som kjører større kjøretøy må være observante, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i Vest politidistrikt.

