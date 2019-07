En eller to biler er tatt av skredet, melder Alarmsentralen i Sogn og Fjordane.

Raset har gått på sørsiden av Jølstravatnet, over fylkesvei 451 ved Ørsnes.

Politiet fikk melding om skredet klokken 20.45.

80 meter bredt

Politidistrikt Vest melder at raset skal være 80 meter bredt. Raset gikk på den andre siden av Jølstravatnet enn rasene tidligere i kveld.

Terje Birkeland, vaktleder ved Alarmsentralen i Sogn og Fjordane, forteller at de har fått motstridende meldinger om raset.

Først fikk alarmsentralen en melding om at to biler var tatt av skredet, og deretter en melding om at det var en bil med henger var feid av gårde av jordmassene.

– Én bil tatt av raset

– Vi kan si helt sikkert at det er én bil som er tatt av raset og en person som er observert i vannet, sier Birkeland.

Klokken 22.15 opplyser politiet at redningshelikopter fortsatt flyr over stedet hvor raset gikk, og at det ikke er observert noe som beveger seg i vannet.

Klokken 22.30 opplyser redningsleder Bjørn Magnussen i HRS at det er for mørkt til at redningshelikopteret og de to luftambulansene kan søke videre.

I tillegg til helikopterne bistår redningsbåter i søket.

– Det har også kommet et team med redningsdykkere fra Ålesund og fire redningsdykkere fra Måløy. Det er ikke lett å komme seg til rasområdet siden veldig mange veier er sperret. Bare det i seg selv er en utfordring, sier Birkeland.

– Evakuerer bygninger

Det jobbes kontinuerlig med å få kontroll på hendelsen. På grunn av faren for nye skred er det ikke mulig å sende ressurser inn i området, opplyser politiet.

– Det er startet evakuering av bygninger i området, står det i pressemeldingen.

Kjersti Solheimsnes bor på andre siden av vannet for hvor raset gikk.

– Vi så et vanvittig jordras og en bil som kjørte inn i raset. Nå kjører det en båt bort mot stedet og det har kommet en bølge i vannet. Det ligger flere stokker og flyter i vannet, sier Solheimsnes.