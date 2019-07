En eller to biler er tatt av raset, melder Alarmsentralen i Sogn og Fjordane.

Raset har gått på sørsiden av Jølstravatnet, over fylkesvei 451 ved Ørsnes. Dette er på andre siden av Jølstravatnet enn de første rasene som gikk tidligere i ettermiddag.

Terje Birkeland, vaktleder ved Alarmsentralen i Sogn og Fjordane, forteller at de har fått motstridende meldinger på at det er to biler som er tatt av raset, og at det er en bil med henger som er tatt.

– Det vi kan si helt sikkert er at det er i alle fall en bil som er tatt av raset og en person som er observert i vannet, sier Birkeland.

Han forteller at det er sendt båter som har kommet seg bort til stedet.

– Det har kommet ett team med redningsdykkere fra Ålesund og fire redningsdykkere fra Måløy. Det er ikke bare, bare å komme seg til rasområdet fordi veldig mange veier er sperret. Bare det i seg selv er en utfordring, sier Terje Birkeland ved Alarmsentralen i Sogn og Fjordane.

Uavklart situasjon

Hovedredningssentralen melder om at en bil med henger er tatt av raset ved Strandvollen, og at personer er observert i vannet, men understreker at situasjonen er uavklart.

– Vi er på stedet. Det er to helikoptre som søker i vannet. Røde Kors, brannvesenet og redningsdykkere bidrar. Ressursene var kjapt på stedet. Flere melder at de har sett raset og det har vært god informasjon og gode meldinger fra lokalbefolkningen, sier Bjørn Magnussen ved Hovedredningsentralen.

Veiene på begge sider av vannet stengt

Politidistrikt Vest melder på Twitter at skredet be meldt klokken 20.45, og at raset skal være 80 meter bredt. Statens vegvesen melder at Fv. 451 er stengt for lokal trafikk og omkjøring, på grunn av flomskred.

– Så et vanvittig jordras

Kjersti Solheimsnes bor på andre siden av vannet for hvor raset gikk.

– Vi så et vanvittig jordras og en bil som kjørte inn i raset. Nå kjører det en båt bort mot stedet og det har kommet en bølge i vannet. Det ligger masse stokker og flyter i vannet, sier Solheimsnes.