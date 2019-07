Det er søkt med helikopter og fra båt, men rasfaren har vært for stor til å søke fra land.

Redningshelikopteret har nå returnert til Florø da det ikke lenger er flyvær i området, melder Vest politidistrikt i en pressemelding.

Det er fortsatt fire båter fra Røde Kors som bedriver overflatesøk fra båt.

– Det er per nå ikke gjort noe funn av personer eller biler i rasområdet og faren for nye ras er så stor at det ikke kan sendes mannskaper inn til området på land. Det er derfor ikke foretatt søk på land, skriver operasjonsleder Stein Rune Halleraker i pressemeldingen.

80 meter bredt

Raset gikk på sørsiden av Jølstravatnet, over fylkesvei 451 ved Marteslåttene.

Politiet fikk melding om skredet klokken 20.45.

Raset skal være 80 meter bredt og gikk altså på den andre siden av Jølstravatnet enn rasene tidligere i kveld.

Terje Birkeland, vaktleder ved Alarmsentralen i Sogn og Fjordane, fortalte at de har fikk motstridende meldinger om raset.

Først fikk alarmsentralen en melding om at to biler var tatt av skredet, og deretter en melding om at det var en bil med henger var feid av gårde av jordmassene. I tillegg skulle en person være observert i vannet.

– Vi kan ikke bekrefte meldingene om at en bil er tatt i raset og at en person er observert i vannet. Men vi kan heller ikke utelukke noe, sa Birkeland i 23-tiden tirsdag kveld.

Birkeland informerte om at de ikke har fått meldinger om at noen er skadet eller savnet.

Dykkere og redningsbåter bistod

I tillegg til helikoptrene og båtene bistod dykkere i søket.

– Det kom et team med redningsdykkere fra Ålesund og fire redningsdykkere fra Måløy. Det er ikke lett å komme seg til rasområdet siden veldig mange veier er sperret. Bare det i seg selv er en utfordring, forklarte Birkeland.

Dramatisk

Kjersti Solheimsnes var på hytten på andre siden av vannet for hvor raset gikk.

– Vi så et vanvittig jordras og en bil som kjørte inn i raset. Nå kjører det en båt bort mot stedet og det har kommet en bølge i vannet. Det ligger flere stokker og flyter i vannet, sier Solheimsnes.