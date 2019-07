Det brenner langs jernbanelinjen.

Brannvesenet rykker ut til Voss i området Mjølfjell-Reimegrend.

Årsaken er gress og lyngbrann. Området som brenner skal ligge nært jernbanelinjen.

– Det er på Raundalsvegen som går i nærheten av jernbanen. Dette er ikke så langt fra Mjølfjell. Det var togleder som ringte inn. Hvor mye som brenner er jeg usikker på, men det er flammer. Det sto et tog og ventet. Togleger var usikker på om han ville sende dette forbi eller ikke, sier Ronald Drotningsvik ved 110-sentralen i Hordaland.

Brannvesenet på Voss er nå på vei til stedet.

På grunn av brannen stenges Bergensbanen.

– Jeg vet ikke noe om hvor lenge den vil være stengt, men jeg forventer å få en oppdatering ganske snart, sier Britt Johanne Vang, pressekontakt i Bane Nor.

Pressevakt i VY, Gina Stholz sier at det nå er ett lokaltog som står og venter på grunn av brannen.

– Toget blir stående og vente frem til vi får vite hvordan dette ser ut, sier hun.

Klokken 16.00 melder 110 Hordaland at det har blitt funnet et lite område det har brent på. Brannen har slukket av seg selv.

Brannvesenet undersøker litt nærmere om det har vært brann flere steder, skriver 110 Hordaland på Twitter.

Klokken 16.15 melder Vy at Bergensbanen er åpnet igjen. På samme tid melder brannvesenet at området er sjekket grundig og at det som skal slukkes har blitt slukket.