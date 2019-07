Dessuten samler mannskapet plast i bossekker på land når de ikke betjener turister med feite lommebøker.

Ved første øyekast er hun bare en av mange superyachter som besøker Bergen.

Men, den 85 meter lange «Ace» er ikke helt som andre motoryachter i milliardklassen. Hun har nemlig en 67 meter lang følgebåt som bidrar med alle former for support til moderskipet.

Ligger på Sandviksflaket

De siste dagene har yachten «Ace» og skyggeskipet «Garçon» ligget for anker utenfor Sandviken.

Blant fordelene ved å ha en diger følgebåt er at man kan lande med helikopter på akterdekket uten å forstyrre gjestene på moderyachten.

De to skipene ligger på nøyaktig samme sted som superyachten «Bacarella» lå i mai 2017 da et helikopter styrtet i sjøen etter et mislykket landingsforsøk på akterdekket.

Nima Taheri

Fakta: Superyachten «Ace» «Ace» er bygget ved verftet Lurssen og ble levert i 2012. Hun har en toppfart på 20 knop, har plass til 12 gjester i fasjonable lugarer og 14 mannskaper.

«Ace» er kjent for at den opererer sammen med følgebåten «Garçon» som aldri er langt unna.

Går man tom for noe er det bare å hente inn forsyninger.

Miljøforkjempere

Høyt drivstofforbruk og store utslipp gjør at superyachter og cruiseskip har måttet tåle mye kritikk de siste årene.

Men, det er en annen spesiell historie rundt de to skipene som nå ligger og dupper utenfor Sandviken.

Superyachts eller superhelter? Spør nettstedet Superyacht Times.

Nima Taheri

Verstingstempel

Yachtindustrien har begynt å ta grep for å komme unna verstingstempelet og finne frem til grønnere drift. Tiltak for å redusere utslipp, forsøksvis bruk av hybrid teknologi, større bevissthet rundt type materialer om bord og bedre bosshåndtering er på skrytelisten.

Mannskapet på de to skipene som ligger i Sandviken ønsker også å vise sin miljøbevissthet på andre måter.

500 sekker med plast

I Superyacht Times påstås det at «Ace» og «Garçon» er involvert i flere prosjekter som har bærekraft som fellesnevner. Mannskapene på de to skipene har blant annet vært i Thailand der de har vært i land og samlet mer enn 500 av sekker med plast i en felles aksjon med lokalbefolkningen. Tilsvarende prosjekter skal være på gang.

Redd havene!

– Bli involvert! Resirkuler! Redd havene! Dette er slagordene kapteiner og mannskap har brukt i sitt arbeid som startet i desember 2018. De ønsker at andre superyachter skal følge deres eksempel, bidra til grønnere drift av yachtene og samle opp plast fra verdenshavene.

På akterdekket av «Garçon» er det plassert en installasjon som samler inn plast fra sjøen.

Ønsker å være anonyme

Kapteiner og mannskap har skipseiernes velsignelse til å utføre miljøoppdrag.

Eierne av de to båtene ønsker imidlertid å være anonyme.

Ifølge nettstedet Superyachtfan skal eieren av motoryachten «Ace» være den russiske milliardæren Samvel Karapetyan.

Andre hevder at eieren heter Yiuriy Kosiuk og er en milliardær fra Ukraina.

Romersk boblebad

Selv om mannskapet gjør sitt for å prøve å endre bildet av hva superyachtene bidrar med på verdenshavene, så er det ingen tvil om at det er luksusen som rår enten det er eierne eller gjester som er om bord.

«Ace» omtales som et skip som inneholder en av de mest luksuriøse spaene som noen gang har blitt bygd inn i en superyacht. Her skal man blant annet finne massasjerom, stupebasseng og et stort romersk boblebad.

Andre fasiliteter om bord er strandklubb, treningsstudio, diskotek og kino.

I tillegg har man altså et ekstra følgeskip som sørger for is i whiskeyen om man skulle gå tom.