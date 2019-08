– Vi ligger nok an til å ta flere fartsovertredere enn tilsvarende uker i fjor, sier UP-sjef Terje Oksnes.

Under spesialkontrollen på Voss tok Utrykningspolitiet 27 trafikanter for fartsovertredelser i løpet av fire og en halv time. Den raskeste ble målt til 81 Km/t i 60 sonen.

– De fleste tar det veldig fint, og bebreider kun seg selv. En spansk politimann vi stoppet fikk forenklet forelegg. Han tok det med et smil og syntes det var helt topp at vi hadde kontroll, sier distriktsleder Terje Oksnes .

Kontrollen på Voss ble et stort innhogg i feriebudsjettet til flere. Det er nemlig mange turister som blir tatt i fartskontrollene, forteller Oksnes.

– Det har nok litt med holdninger til fart å gjøre. Norge har blant de strengeste reglene og de høyeste bøtene i Europa, sier han.

For tredje gang denne sommeren har Utrykningspolitiet (UP) satt av en hel uke med full innsats mot råkjøring på europaveiene.

Det er nå midtveis i den tredje og siste uken med spesialfokuserte kontroller. I UP-distrikt vest er det E16, E39 og E134 som gjelder.

Torsdag dro Oksnes selv til Voss for å bli med to av sine patruljer på fartskontroll ved Saue.

– Folk skal merke at vi er mer til stede på europaveiene, sier han.

Dobbelt så mange som vanlig

I Masfjorden ble det òg holdt fartskontroll torsdag.

Der ble 59 sjåfører tatt i for høy fart på seks og en halv time. Én ble fratatt førerkortet for å kjøre i 90 km/t i 60 sonen.

– I Masfjorden var det i snitt ni overtredelser i timen, sier Oksnes.

Det er dobbelt så mange som de i gjennomsnitt tar under en vanlig laserkontroll, forteller han.

Oksnes forklarer det med at UP har større kapasitet under spesialkontrollene.

– Siden vi er mange til stede, får vi tatt inn flere, sier han.

Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

– Færre av de verste

Også to uker tidligere i sommer, i juni og juli, hadde UP samme satsing.

I junikontrollen ble 656 råkjørere vinket inn fra vestlandske motorveier i løpet av en uke. Det er et snitt på mer enn 90 bilister hver dag. Av dem måtte 27 vinke farvel til førerkortet.

Oksnes har ennå ikke gryteferdig statistikk å vise til for de spesielle kontrollukene, men sier dette basert på det han vet til nå:

– Vi ligger nok an til å ta flere fartsovertredere enn tilsvarende uker i fjor. Samtidig ser det ut til å bli færre beslag, noe som må sies å være gledelig. Det betyr færre av de verste overtredelsene.

UP-sjefen: Mer tid enn noen gang

UP-sjefen sentralt, Runar Karlsen, sier til BT at de i år har brukt mer tid på fartskontroller enn noen gang tidligere.

Karlsen viser til at måltallet for hvor mange fartssyndere man vil ta, er satt høyere enn før.

I tillegg har det i år vært flere lasere i bruk enn tidligere.

– Så langt i år er cirka 10.000 flere fartsovertredere blitt tatt i Norge, sammenliknet med i fjor. Og jeg er sikker på at det er en økning også for sommermånedene isolert sett, sier Karlsen.

«Aksjon Europavei»

Ifølge en Facebook-post fra UP skjer vanligvis mer enn en tredel av dødsulykkene i trafikken i løpet av juni, juli og august, og europaveiene har størst tetthet av alvorlige ulykker.

Spesialkontrollene i sommer har fått navnet «Aksjon Europavei». Ifølge politiets eget nettsted er dette UPs bidrag til det europeiske samarbeidet «Safe Holidays Operations 2019».

Distriktsleder Oksnes sier den dystre statistikken for europaveiene gjør det rett å satse ekstra på dem.

– I sommer har vi vært på både E16, E39 og E134. Skal vi få mest igjen for kapasitetsbruken vår, må vi samle kreftene, ikke spre oss tynt utover.