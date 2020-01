Vurderer å ta med geolog i Stoltzen etter stien raste ut

Stoltzekleiven er stengt etter at deler av stien raste ut søndag.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

STENGT: Stoltzen er stengt og det er satt opp sperringer. Foto: Ørjan Deisz

Parkforvalter Jan-Ove Strand i Bergen kommune sier til BT at det kan være at de må ha med seg en geolog for å vurdere forholdene.

– Stien er stengt nå, og når det lysner skikkelig av dag skal vi ta en tur og se på den, sier parkforvalteren ved 09.30-tiden mandag.

– Umulig å si

– Hva er det som har skjedd?

– Det har rast ut på nedsiden av stien. Det er umulig å si noe om hvor lenge den blir stengt før vi har vært der. Byfjellsforvalteren blir nok også med, sier Strand.

RASTE UT: Søndag raste det ut under stien nede i den første delen av løypen. Foto: 2211-tipser

Store steiner

Det var søndag at det raste ved Stoltzekleiven, som er en av Bergens mest populære turstier.

Flere store steiner skal ha rast ut under stien i den første delen av løypen.

Søndag kveld skrev seksjonsleder Arild Gundersen i Bymiljøetaten dette i en e-post til BT: «Det har vært folk oppover i kveld fra oss, men vi valgte pga. mørket å stenge av stien. Vi har dialog med skogforvalter i morgen når det lysner, før ev. tiltak blir igangsatt.»

Publisert: Publisert 6. januar 2020 10:49 Oppdatert: 6. januar 2020 11:04

Les også

Mest lest akkurat nå