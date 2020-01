Stoltzen blir stengt på ubestemt tid

Stoltzekleiven er stengt etter at deler av stien raste ut søndag.

STENGT: Stoltzen er stengt og det er satt opp sperringer. Foto: Ørjan Deisz

Det sier parkforvalter Jan-Ove Strand i Bergen kommune til Bergens Tidende mandag i 13-tiden.

Grunnen er at et tre har veltet og dratt med seg forstøpningen over stien.

Etter å ha vært i trappene mandag morgen, har Strand konkludert med at Stoltzekleiven må stenges til stien er rettet opp i.

– Jeg vet ikke enda hvor lang tid det kommer til å ta, sier Strand.

Før han fortsetter:

– Jeg jobber med å få tak i entreprenør som kan rette opp i skaden, sier Strand.

Han håper å få svar fra entreprenøren i dag, og en indikasjon på hvor lang tid det vil ta å rette opp skaden.

Trosser sperringene

– Stoltzen er en populær tursti, det har vi merket i dag, sier parkforvalteren.

Han forteller at kommunen har fått flere henvendelser om når stien åpner igjen. Men ikke alle forholder seg til sperringene som er satt opp ved Stoltze-start.

– Det var en del som gikk på stien selv om den var stengt. Folk går på gammel vane, sier Strand.

– Vi kan ikke stoppe folk på stedet, da måtte vi gjerdet inn alle byfjellene, sier kommunens mann.

– Men er ikke det farlig å gå opp trappene ettersom dere har sperret av?

– De bør ikke gå der nå. Å følge stien opp der nå, er ikke til å anbefale.

– De bør ikke gå der nå. Å følge stien opp der nå, er ikke til å anbefale.

RASTE UT: Søndag raste det ut under stien nede i den første delen av løypen. Foto: 2211-tipser

– Umulig å si

Strand sier til BT at det kan være at de må ha med seg en geolog for å vurdere forholdene.

– Stien er stengt nå, og når det lysner skikkelig av dag skal vi ta en tur og se på den, sier parkforvalteren ved 09.30-tiden mandag.

– Hva er det som har skjedd?

– Det har rast ut på nedsiden av stien. Det er umulig å si noe om hvor lenge den blir stengt før vi har vært der. Byfjellsforvalteren blir nok også med, sier Strand.

Store steiner

Det var søndag at det raste ved Stoltzekleiven, som er en av Bergens mest populære turstier.

Flere store steiner skal ha rast ut under stien i den første delen av løypen.

Søndag kveld skrev seksjonsleder Arild Gundersen i Bymiljøetaten dette i en e-post til BT: «Det har vært folk oppover i kveld fra oss, men vi valgte pga. mørket å stenge av stien. Vi har dialog med skogforvalter i morgen når det lysner, før ev. tiltak blir igangsatt.»

