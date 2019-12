Kioskansatt funnet bevisstløs etter å ha blitt utsatt for vold

– Vi vil prøve å få tak i bilder fra videoovervåking for å finne ut av hva som har skjedd, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord ved Vest politidistrikt.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Klokken 0332 natt til mandag fikk politiet melding om at en mannlig ansatt ved en 7-Eleven-kiosk i sentrum var funnet bevisstløs på gulvet.

Politiet ønsker tips

Hendelsesforløpet er uklart. Ingen pågrepet så langt, men politiet er interessert i tips fra folk som har vært i sentrum og har sett noe som kan være av interesse for etterforskningen.

– Vi fikk melding fra AMK på Haukeland om hendelsen. Skadeomfanget er foreløpig uklart. Vi har heller ikke klarhet i om den skadete mannen er sendt til Haukeland eller legevakten, sier Rebnord.

Ingen vitner

Mannen skal ha vært bevisstløs da han ble funnet, men skal ha våknet da kunder kom til stedet.

– Vi har ikke noen vitner til det som har skjedd, men det er åpenbart at det her har vært et sammenstøt, sier operasjonslederen.

Etter det politiet forstår har det kun vært en ansatt i butikken på tidspunktet hendelsen fant sted.

Vil ha videoopptak

– Butikken er nå stengt. Så snart vi får tak i eier vil vi forsøke å få ut bilder fra kiosken. Video kan forhåpenligvis hjelpe oss med å få klarhet i hendelsesforløpet, sier Rebnord.

Politiet vil også avhøre den ansatte når vedkommene er i stand til det.

– Vi har foreløpig ikke fått noen oppdatering fra helsevesenet på saken, men vil få avklaringer ut på dagen, sier Rebnord.

Publisert: Publisert 23. desember 2019 06:56

