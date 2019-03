Sjefredaktøren i VG innrømmer at han var på jobb den kvelden saken om bekymringsmeldingen mot Trond Giske ble publisert.

– VG har gjort en alvorlig feil. Jeg kan ikke si annet enn at jeg er oppriktig lei meg for det som har skjedd, skriver sjefredaktør i VG, Gard Steiro, i en e-post til Aftenposten.

Steiro var personlig involvert i VGs sak om bekymringsmeldingen mot Trond Giske og den mye omtalte dansevideoen.

Sjefredaktøren innrømmer at han selv var til stede på jobb den kvelden saken ble publisert.

– Det var jeg som tok den endelige beslutning om å publisere, og det er mitt ansvar at vi trykket saken. Da jeg tok den avgjørelsen, var jeg overbevist om at kvinnen oppfattet kvelden som ubehagelig, at hun hadde godkjent sitatet og var komfortabel med VGs artikkel i sin helhet, sier Steiro.

Til angrep på VG

Onsdag kveld publiserte TV 2 et langt intervju med kvinnen i videoen. Hun heter Sofie, men ønsker ikke å stå frem med etternavn.

«Vi danset og hadde det hyggelig, så ble det litt mye, så jeg og venninnen min dro derfra», siterte VG da avisen kom med sin første sak om dansevideoen og bekymringsmeldingen fra Fagforbundet 21. februar.

Sofie sier at hun ba VG om at sitatet med henne ble fjernet, og at hun ikke kjente seg igjen i innholdet i saken samme kveld som den ble publisert.

Dette fortalte hun også til NRK, som publiserte en sak samme kveld om at kvinnene som var involvert i videoen ikke hadde opplevd hendelsen som problematisk.

Sjefredaktør i VG, Gard Steiro, sier NRKs sak «kom som en overraskelse».

– Premisset for vår sak var at kvinnen reagerte på hendelsen. Jeg var overbevist om at hun gjorde det og sto inne for sitatet. Da det kom en annen versjon i NRK, publiserte vi sitatene gitt til dem. Samtidig begynte vi å undersøke hva som var årsaken til forskjellen, sier Steiro.

På spørsmål fra Aftenposten sier Gard Steiro at det ikke finnes lydopptak av møtet mellom kvinnen og VGs journalist Lars Joakim Skarvøy.

Skjermdump

Først i dag ble kvinnens sitat fjernet fra VGs sak

Mange tolket sitatet «så ble det litt mye» som at Giske hadde opptrådt kritikkverdig og at det var derfor kvinnene dro.

Møller-Hansen, Janne

VG gikk ut og publiserte en beklagelse av innholdet i saken 27. februar. De skriver at VGs artikkel «ikke ga et tilstrekkelig bilde av hendelsesforløpet i baren».

Først i dag, 21. mars, valgte avisen å fjerne sitatet helt.

Nyhetsredaktør i VG, Tora Bakke Håndlykken, presiserer overfor Aftenposten at de har beklaget hele innholdet i saken allerede.

– Da vi innså at vi hadde gjort en feil la vi ut en beklagelse, sier Håndlykken.

– Men dere lot sitatet Sofie ba om å få fjernet, bli stående likevel?

– Vi har beklaget og er oppriktig lei oss. Det er ulike måter å gjøre ting på. Det handler ikke om at vi ikke ønsket å fjerne sitatet, og når kvinnen åpnet forteller til TV2 at sitatet hun gir til VG ikke er hennes opplevelse av situasjonen, mener vi det er riktig å fjerne sitatet. Det viktigste for oss er å si at vi gjorde feil, beklage saken overfor alle involverte og saken er nå oppdatert etter det som kom frem hos TV2, sier Håndlykken.

– Burde dere ikke fjernet sitatet tidligere?

– Vi kunne sikkert gjort begge deler, men vi mente at det var riktig å beklage, sier Håndlykken.

Håndlykken leder også avisens gjennomgang av saken.

Gard Steiro vil ikke si noe om hvilke konsekvenser saken kan få før de har gått gjennom alle sider av saken.

Verken Steiro eller Håndlykken vil svare på om de også har beklaget direkte overfor Trond Giske.

– Vi har beklaget saken. Den var går til alle som var omtalt, også Trond Giske, sier Steiro.