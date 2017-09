– Jeg kjente ikke Frank Aarebrot, men han var en fin fyr. Jeg håper at familien setter pris på dette, sier Thomas Samsonsen som er kjent som Newton i gatekunstmiljøet.

Gatekunstneren jobber som sykepleier på Haukeland, og det var en overlege på sykehuset som ga ham ideen om å lage en hyllest til den folkekjære professoren som døde 9. september.

– Jeg gjorde det klokken 7 i dag tidlig på uteområdet til Studentsenteret der det sitter studenter og lærere og drikker kaffe når det er fint vær. Det var jo der Frank Aarebrot hadde sitt hjerte, sier Thomas Samsonsen.

– Har du noen gang møtt ham?

– Nei, men sånne personer som ham må vi huske. Det smilet, skjegget, karakteren og den formidlingsevnen! Jeg har fulgt med på TV når han har hatt sine 200 minutters forelesninger, det var veldig kjekt å høre på ham, utdyper Thomas Samsonsen.

28-åringen fra Bergen har holdt på med tegning og maling i mange år, men de tre siste årene har han drevet aktivt med gatekunst. Denne uken har han brukt til å tegne og kutte til stensiler og gjøre alt forarbeidet klart.

– Folk som gikk forbi i morges da jeg holdt på smilte og hilste. Jeg er alltid kritisk til mine egne verk, men responsen har vært enorm disse timene etter at jeg postet bildet på instagramkontoen min. Jeg håper at universitetet setter pris på det også, sier Samsonsen.

– Er du fornøyd med resultatet?

– Ja, jeg har fått frem ansiktstrekkene og plasseringen er god. Frank Aarebrot var jo åpen om at han lå på sykehuset og skrøt av den behandlingen han fikk der. Nå kunne jeg få vise at vi satte pris på ham, sier han.

Universitetsrektor Dag Rune Olsen har ikke selv sett kunstverket, men har fått tilsendt et bilde av det som han ble svært begeistret over.

– Det ser fantastisk flott ut! Vi ønsker å bevare det og jeg håper at det er malt slik at vi klarer å ta vare på det. Jeg har lyst til å ta kontakt med kunstneren og spørre om det er mulig å få bruke bildet når vi skal ha den første minneforelesningen for Frank Aarebrot, sier Olsen.

Rektor synes også at det passer godt at portrettet av Aarebrot er i nærheten av sitatene og relieffet av Georg Johannesen.

– To frittalende akademikere som har vært grenseoverskridende på hver sin måte når det gjelder å bidra til samfunnsdebatten. Jeg synes dette var en flott måte å hylle Frank på, slår Dag Rune Olsen fast.