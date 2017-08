Brannvesenet har slukket brannen, og prøver nå å redde eiendelene til beboerne fra huset.

En enebolig i Ekrhaugen på Kolltveit på Sotra sto i full fyr etter at det begynte å brenne på loftet onsdag morgen.

Brannvesenets 110-sentral opplyser like før klokken 13 at de nå har kontroll på brannen, og at de har startet med etterslukking.

– Vi har slukket brannen, og redder nå ut de eiendelene som fortsatt kan reddes fra huset, sier Sigbjørn Villanger ved 110-sentralen.

– En person har kommet seg ut, og det skal ikke være noen andre i boligen, fortalte operasjonsleder Frode Kolltveit ved Vest politidistrikt tidligere i dag.

Klokken 12.50 melder 110-sentralen at kun brannvesenet er igjen og driver etterslukking, mens de andre nødetatene er på vei tilbake.

Ba naboene holde seg inne

På grunn av den kraftige røyken oppfordret politiet naboer i området om å holde seg innendørs og lukke dører og vinduer.

Men klokken 12 sendte nødetatene ut ny melding om at faren var over.

– Den verste røyken har lagt seg. Den verste faren for å få i seg røyk er over, sier operasjonsleder Kolltveit.

BT-tipser

Hele huset har fått store skader i brannen.

– Loftet er helt utbrent, og det er også brannskader i etasjen under. I tillegg er det røyk- og vannskader i hele boligen inkludert i kjelleren, sier Kolltveit.

Totalt seks personer har registrert adresse i boligen. Politiet fikk melding om brannen klokken 09.30.

– Meldt om lynnedslag i området

Alle nødetatene rykket ut til adressen hvor de ble møtt av en enebolig som var overtent.

– Vi har mannskaper fra tre stasjoner som bidrar i slukningsarbeidet. Det er bekreftet på stedet at det ikke er flere personer i boligen, fortalte vaktkommandør Sigjørn Villanger ved 110-sentralen i Hordaland like etter klokken 10.

Brannvesenet forteller at flere vitner som sier de tror huset ble truffet av lynnedslag.

En av disse er Pål Sørensen kjørte bilen forbi nabolaget, da brannen startet.

– Det blinket rett foran meg og smalt samtidig. Det smalt noe heftig! Da jeg kom nærmere, så jeg røyk fra området. Og da jeg kjørte helt frem, så jeg at det var brann i huset.

– Brannen sto opp fra det ene hjørnet på loftet.

Brannvesenet kan ikke bekrefte om det er et lynnedslag som er årsak til brannen.

Lynnedslag i bolig

Mens slukningsarbeidet pågikk for fullt i boligen på Kolltveit, ble brannvesenet varslet om et lynnedslag i en bolig i Forlandsvegen i Sund kommune, sør på Sotra.

– Det brenner ikke, men brannmannskapene fra Sund går gjennom huset og sjekker. Det er store skader på det elektriske anlegget. Vi søker gjennom boligen med varmesøkende kamera for sikkerhets skyld, sa Villanger ved 110-sentralen.

BT siterte BA på at det utbrente huset var i ferd med å kollapse. Det var feil.