Stavanger og Oslo har de siste årene lagt til rette for food trucks i bybildet. I Bergen sier kommunen nei. – En fallitterklæring, mener restauranteier.

– Hvorfor er food trucks så strengt regulert mens antall kiosker med billig junk food er å se overalt?

Eier av Vegan Pop Up Café, Benedikte Koldingsnes, er frustrert. Hun ønsker å selge vegansk mat og drikke fra sin lille food truck, men har fått avslag fra kommunen. I et brev til Koldingsnes henvises det til regelverket for bruk av kommunale parker, friområder og sentrale byrom til kulturarrangementer.

Fordi driften av en food truck ikke er et kommersielt arrangement med kulturell verdi, og fordi overskuddet ikke går til et ideelt formål, kan det ikke tillates.

– Folk kommer løpende og prøver å stoppe meg på gaten for å høre hva jeg tilbyr. Det er soleklart at etterspørselen er der. Folk vil ha food trucks og variasjon, rett og slett, sier Koldingsnes.

Fakta: Food trucks Konseptet har ennå ikke fått et godt norsk navn, men blir kalt gourmetgatekjøkken, matvogn eller serveringsvogner. Likevel brukes det engelske uttrykket mest. I de største europeiske og amerikanske byene er food trucks et vanlig innslag i bybildet. Kommer i mange former, men det mest vanlige er et større kjøretøy bygget for å lage og selge mat.

Oslo og Stavanger med prøveordninger

Flere norske byer har etter hvert lagt til rette for food trucks de siste årene.

I Oslo gis det tillatelser på utvalgte steder. Søkere betaler 20.000 pr. sesong, og godkjente biler får lov til å selge varene sine på blant annet Rådhusplassen, Spikersuppa og i Kubaparken.

– Vi åpnet for food trucks i 2015, og det skal være et prøveprosjekt over de neste fire årene. Pr. i dag har vi utdelt 12–14 tillatelser, sier presseansvarlig i Bymiljøetaten i Oslo kommune, Monica T. Olsen.

Også på Vestlandet har praksisen endret seg. I flere år avviste Stavanger kommune alle henvendelser om salg av mat fra kjøretøy, inntil i fjor. To søknader ble innvilget, og denne våren ble spørsmålet om food trucks behandlet av kommunalstyret for miljø og utbygging.

Byrom og badeplasser

Det nye regelverket sier at det gis tillatelse til åtte food trucks, og administrasjonen bestemmer salgssted og vareutvalg.

Så langt har Stavanger kommune gitt tillatelse til fire eller fem serveringsvogner, ifølge Jostein Tverdal, seksjonsleder for park og vei. Utover de avsatte plassene på torget, kan andre sentrale byrom og badeplasser brukes.

– Ingen har forespurt om å selge i Byparken, så det har vi ikke vurdert, skriver Tverdal i en e-post.

–Kvaliteten er ikke all verdens på Torget

Restauranten Søtt + Salt kjøpte en food truck for to år siden. De har ved flere anledninger henvendt seg til kommunen, uten hell.

– Ønsker du å bruke kommunal eiendom til dette, er det bare å glemme det. Det er svaret jeg mer eller mindre har fått fra kommunen når jeg har henvendt meg til dem, sier daglig leder Frode Alræk.

Alræk forteller at de bruker bilen primært til ulike konserter og andre private arrangementer. Han har både vært innom tanken på å starte en underskriftskampanje for å skaffe støtte blant folk, og å parkere bilen ulovlig i en park med et skilt som forklarer hvorfor han ikke får selge matvarer.

– Det er klart en slik ordning må ha noen føringer, men vi ser at andre norske byer klarer det. Kommunen er sikkert redd for kvaliteten på det som serveres, men jeg vil si at kvaliteten er ikke all verdens på Torget heller, sier Alræk.

Åpner for å revurdere regelverket

Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti er prinsipielt åpen for å vurdere regelverket på nytt. Vurderingen vil da ta sikte på å se om food trucks vil utvide mangfoldet og bidra positivt til byliv og bykultur i Bergen.

– La meg likevel være klar på at de sentrale byrommene og parkene i Bergen skal beholde sin karakter som fellesområder. Bystyret og det gjeldende regelverket bygger på prinsippet om at våre byrom og parker skal være fellesarealer, ikke markedsplasser, sier Tryti.

Vedtaket slår fast at salg av mat skal skje på Torget, mens de andre sentrale byrommene skal være åpne, ikke-kommersielle plasser for allmennheten. Matsalg skal kun skje ved spesielle anledninger, heter det i vedtaket.

– Det kan likevel være grunner til å vurdere dette på nytt, for det er ti år siden vedtaket, og food trucks er et nytt konsept.

– Mange opplever at byråkratiet i denne saken har vært tungvint. Flere sier at de blir sendt fra etat til etat uten å få klare svar. Hva mener du om det?

– Kommunen skal selvsagt være imøtekommende og gi gode svar. Jeg har ikke grunnlag for å kommentere den konkrete saken ut over at svarene som er gitt følger regelverk og bystyrevedtak, sier Tryti.

Amundsen, Paul S. (arkiv)

–En fallitterklæring

Daglig leder for Bien, Petter Lidal, sier de vurderte i lang tid å kjøpe inn en food truck, men ombestemte seg i siste liten på grunn av «byråkratiet i Bergen».

– Vi fant ut at vi kan ikke bruke tiden vår på det. Vi ble henviste fra den ene etaten til den andre, uten at vi kom noen vei. Det er et stort paradoks at Bergen er blitt en UNESCO matby. Jeg synes det er en fallitterklæring at det ikke er lagt til rette for food trucks, sier Lidal.

Tryti er ikke enig i at det er en fallitterklæring.

– UNESCO-statusen bygger på regionens mangfoldige matkultur–fisk, sider, kjøtt og gode landbruksprodukter. Torget skal styrkes som del av denne strategien, Bondens marked likeså, sier Tryti.

Flere restaurantaktører BT har snakket med sier de er åpne for å forsøke sine konsepter i parker og ellers i byrommet. Heller ikke Lidal er i tvil:

– Hvis kommunen åpner for food trucks, ønsker vi å være med.