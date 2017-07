Elina Brandt-Hansen blei meldt sakna frå Sund kommune av familien sin onsdag kveld.

Den 62 år gamle kvinna er busett i Klokkarvik i Sund kommune. Familien tok kontakt med politiet onsdag kveld og melde kvinna sakna. Store leitemannskap delteke i søket sidan.

I samråd med familien til den sakna kvinna, går politiet ut med følgjande opplysningar om 62-åringen:

Tynn kroppsbygning

160–170 centimeter høg

Grått hår

Ifølgje vitneobservasjonar skal kvinna hatt på seg lyse klede

Privat/politiet

Kjøpte bussbillett

Politiet veit ikkje kor tid kvinna sist bli sett, men ifølgje innsatsleiar Casper Kaland kjøpte ho ein bussbillett onsdag føremiddag klokka 10.27 frå Klokkarvik til Skogsskiftet.

Ifølgje politiet er dette eit område den sakna kvinna brukar å gå tur i.

– Mobilen hennar er sist blitt brukt i Tellnes-området. Teorien vi jobbar ut ifrå no er at kvinna har gått tur for å ta bilder, og at noko har skjedd henne, anten ei ulukke eller sjukdom, fortalde Kaland til BT torsdag ettermiddag.

Fredag søkjer leitemannskap i området mellom Kolltveitmarken mellom Fjell sentrum og Kolltveittunnelen.

– Vi veit ho har tatt bussen, og truleg gått av her. Vi har fått mange tips, men ingen konkrete, så dette er det einaste utgangspunktet vi har per no, seier Synnøve Malkenes i politiet.

Ber om tips

Torsdag kveld var det rundt 45 bakkemannskap frå Røde Kors og Sivilforsvaret som deltok i søket etter kvinna. Fredag er det 16 personar frå Sivilforsvaret som deltek i søket.

Brannvesenet bistår med drone, og det blir leita i området med helikopter.

Politiet ber folk som kan ha kan ha observert den sakna kvinna om å ringe politiet på telefon 90770704.