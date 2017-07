Flere steder som normalt er «alkoholfrie soner» kan åpnes opp for servering under sykkel-VM.

Hittil er det registrert 25 skjenkesøknader relatert til sykkel-VM, ifølge leder ved Kontor for skjenkesaker, Terje Gjertsen.

Av disse er flere av søknadene knyttet til to alkoholfrie soner samt skjenking om bord på båter liggende ved kai.

– De to alkoholfrie sonene det er snakk om er på Festplassen og på Torget, sier Gjertsen.

I forbindelse med sykkel-VM som arrangeres fra 16. til 24. september, ønsker byrådet å gi fritak fra regelen om alkoholfrie soner, skriver Bergen kommune i en pressemelding.

Folkefester kan gi unntak

I retningslinjene for Bergen kommune går det frem det at det kan gjøres unntak fra bestemmelser om alkoholfrie soner i forbindelse med folkefester og store arrangementer i byen. I et fagnotat fra Kontor for skjenkesaker blir sykkel-VM vurdert til å falle innenfor denne kategorien.

– Ett av spørsmålene som byrådet skal ta stilling til er om en eventuell skjenkebevilling skal ansees som en enkeltanledning eller om det trengs en permanent bevilling. Det foreslås å behandle dette som en enkeltanledning, sier Gjertsen.

Det andre spørsmålet som skal behandles gjelder områder for skjenkebevillinger, alkoholfrie soner og skjenking i båt ved kai.

Vil ha alkoholservering på Statsraaden

Det er også søkt om skjenkebevilling om bord i Statsraad Lehmkuhl og om bord i hurtigfergen HCS Fjord Cat som skal ligge til kai i Bergen under sykkel-VM, opplyser Gjertsen.

– I Bergen er det kun lov å skjenke ved kai én time før avgang, derfor kreves det også dispensasjon i disse tilfellene, sier Gjertsen.

Kontor for skjenkesaker konkluderer i fagnotatet med at det er anledning til å gi dispensasjon til alkoholfrie soner på grunn av arrangementets karakter. Det samme gjelder også for skjenking fra båt som ligger til kai, der det også tidligere er gitt dispensasjon ved større arrangementer.

Saken skal behandles i byrådet 3. august.