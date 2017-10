Mannen er fraktet til sykehus i luftambulanse.

Politiet melder om en trafikkulykke i Lonevåg på Osterøy.

– En bil skal ha kjørt inn i en fjellvegg ved gamle BKK-bygget i Lonevåg. En mann satt fastklemt, men skal nå være frigjort. Han ble beskrevet som bevisstløs før ambulansepersonellet kom til stedet. Tilstanden hans nå kjenner jeg ikke til, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord.

Brannvesenet skal ha vært på stedet klokken 12.44, og få minutter senere hadde de frigjort den 20 år gamle mannen.

Operasjonslederen forklarer at mannen først ble fraktet med ambulanse, for deretter å bli lagt over i en luftambulanse.

– Spor på stedet kan tyde på at bilen har snurret rundt og truffet fjellveggen. Hva som er grunn til at mistet kontroll, skal vi se nærmere på. Det var ikke meldt om glatt føre i området, sier Rebnord.

20-åringen ble fraktet til akuttmottaket på Haukeland universitetssykehus, politiet vet foreløpig ikke noe mer om skadeomfanget. Det ble først meldt at mannen var bevisstløs, men da brannvesenet fikk han ut av bilen, skal han ha vært ved bevissthet.

– Deretter falt han inn og ut av bevissthet, derfor ble han fraktet i luftambulanse videre til akuttmottaket, sier Rebnord.

Ulykkesstedet er mellom Lonevåg sentrum og Hatland, på fylkesvei 368.

Det er ikke meldt om andre involverte. Skadeomfanget er uvisst.