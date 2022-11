– Min venn er ikke monsteret som beskrives i mediene

(Stavanger Aftenblad) «Unnskyld». Mannen som er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs, er domfelt for seksualisert vold og for blotting. Han sier nesten alltid unnskyld, men ikke etter at Birgitte ble drept. Han nekter for å ha noe med drapet å gjøre.