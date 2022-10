Mann omkom i ulykke i Måløy

En mann er død etter å ha fått et tre over seg under trefelling i terrenget vest for Måløy.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Ulykken skjedde lørdag formiddag i forbindelse med skogsarbeid og trefelling i terrenget vest for Måløy i Kinn kommune, skriver politiet i en pressemelding.

– Mannen har fått et tre over seg, sier operasjonsleder Jørgen Ommedal i Vest politidistrikt til BT ved 17.40-tiden.

Brannmannskaper rykket ut for å bistå helsevesenet klokken 11.05. Luftambulansen var også på stedet.

Politiet ble varslet om ulykken klokken 11.39 av helsevesenet, går det frem av pressemeldingen fra politiet.

Mannen i midten av 60-årene ble erklært død på stedet etter at det var gjort forsøk på livreddende førstehjelp.

Pårørende er varslet.

Politiet har opprettet sak.