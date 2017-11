– Det har vært en hendelse i sikkerhetskontrollen, opplyser kommunikasjonsansvarlig.

Flere passasjerer fikk beskjed om å forlate flyplassen ved 21.20-tiden mandag kveld.

– Det har vært en hendelse i sikkerhetskontrollen. En gjenstand som skulle vært stoppet, ble sluppet gjennom. Det har ført til at alle må gjennom sikkerhetskontrollen en gang til, sier Cathrine Fuglesang Framholt, kommunikasjonsansvarlig ved Bergen Lufthavn.

Vest politidistrikt skriver på Twitter at det kun var passasjerer som hadde passert sikkerhetskontrollen som ble evakuert. Rundt klokken 21.40 var sikkerhetskontrollen satt i gang igjen.

Gikk for fort

– Hva slags gjenstand har sluppet gjennom?

– Det har jeg ikke noe informasjon om. Men det er noe de har sett i gjennomlysningen, og så har det gått så fort at de ikke har rukket å stoppe det.

– Og dere vet ikke hvem personen er?

– Nei, dessverre ikke.

Morten Christensen sto ved bagasjebåndet etter å ha kommet med et fly fra Kristiansand i kveld.

– Vi fikk beskjed over høyttaleren om at vi måtte forlate terminalen. Men vi fikk ikke vite hvorfor, sier han.

Kunst-granat

Dette er ikke første gang en gjenstand skaper problemer for passasjerene i Bergen. Den 4. oktober i år ble Flesland evakuert etter at en kvinne hadde tatt med seg en keramikkgranat i håndbagasjen.

– I min naivitet tenkte jeg at det går bra. Men det gjorde det jo ikke, sa Anna-Lena Ruud til BT.

Kort tid etter innsjekkingen gikk alarmen på Flesland.

– Politiet geleidet meg ned til et rom. Det var veldig flaut. De spurte hva jeg hadde i kofferten. Jeg fortalte at «granaten» var laget av keramikk og at den var laget som en protest mot norsk våpenproduksjon. Det syntes de ikke var morsomt, sa hun videre.