500.000 besøkende på 17 dager. Det er målet arrangøren av julemarkedet på Festplassen har satt seg.

– Ingen skal gå herfra uten julestemning. Vi tar sikte på at dette blir en sosial møteplass for tilreisende, bymann og stril, sier daglig leder Steinar Kristoffersen i Bergen Julemarked AS.

Berlin-inspirert

Sammen med markedssjef Thomas Ottesen er han i ferd med å legge detaljplanene for det som skal bli en ny årlig tradisjon i Bergen.

I fjor var de på studietur til Berlin for å lære hvordan designe og bygge et julemarked. Fra 7. til 23. desember får bergenserne sin egen juleby.

Ørjan Deisz

50.000 pr. utstiller

– Budsjettet er på fem millioner kroner. Vi har allerede rundt 200 aktører som har meldt sin interesse, men det er fortsatt mulig å bli med på julemoro, sier Ottesen.

De profesjonelle butikkene og serveringsstedene betaler 50.000 kroner hver i inngangsbillett for å få plass i glasshusene som skal reises. Ti prosent av omsetningen går også til arrangør.

– Det er dessuten muligheter for private aktører som vil ha plass på markedet. Her er det mulig å kjøpe dagsplasser til mellom 250 og 850 kroner dagen, sier markedssjefen.

Det blir for øvrig fri inngang for besøkende til julemessen.

Varmestue med utsikt

Ved siden av utsalgsarealene blir det en egen varmestue med utsikt mot Lille Lungegårdsvannet.

– Her kan julestemte bergensere spise og kose seg med mat og drikke i alle fasonger. Vi søker om skjenkebevilling og vil forhåpentlig kunne servere både glühwein (julegløgg med vin), gløgg, øl og vin, sier Kristoffersen.

Pariserhjul og bålpanner

Det blir også et 20 meter høyt pariserhjul, en hestekarusell for ungene, bålpanner og juletreskog.

– Vi må selvfølgelig også ha verdens minste pepperkakeby på Festplassen. Når vi har verdens største pepperkakeby i Sentralbadet, må vi også ha den minste, sier Kristoffersen, som har vært pepperkake-general i mer enn 25 år.

Lyssetting blir en viktig del av julemarkedet. 40.000 ledlys skal være tent i området. Musikkpaviljongen får spesialoppvartning og skal dekoreres med masse lys.

MK ILLUMINATION

Sikkerheten ivaretatt

– Sikkerheten skal selvfølgelig ivaretas på best mulig måte. Vi har ikke glemt terrorangrepet på julemarkedet i Berlin i fjor. Vi har hatt møter med politiet og følger opp deres innspill, sier Kristoffersen.

Hele området blir avsperret, blant annet med store blomsterurner, slik at det ikke skal være mulig å kjøre inn på Festplassen.

Ordføreren åpner

Den tradisjonelle Lysfesten rundt Lille Lungegårdsvannet arrangeres lørdag 2. desember.

– Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår før julemarkedet kan åpnes, men så snart Lysfesten er over, begynner vi riggingen av det som blir byens første julemarked.

– Ordfører Marte Mjøs Persen har sagt ja til å klippe snoren, sier Kristoffersen.