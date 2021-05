Russefeiringen starter 12. mai

– Jeg tror at mange vil slippe seg litt løs, sier russepresident Asdis Eva Omarsdottir.

Russepresident Asdis Eva Omarsdottir ser frem til å ferie russetiden. Foto: Jannica Luoto

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

I dag har russepresidentene i Bergen og nabokommunene vært i møte med blant andre opplæringsdirektøren i Vestland fylkeskommune, politiet og smittevernoverlegen. Der ble de enige om at russefeiringen kan starte neste onsdag, det vil si 12. mai.

– Mange begynner å bli litt utålmodig nå. Jeg synes alle unge fortjener en fin feiring. Det skulle startet 28. april, så vi har ventet litt allerede, sier Asdis Eva Omarsdottir, russepresident i Bergen og Hordaland.

– Hvordan tror du feiringen blir?

– Jeg tror vi vil være litt forsiktige, men jeg tror også at mange vil slippe seg løs. Det er en ærlig sak. Det er flere som har ventet på dette i flere år. Men jeg tror en også har forståelse for at vi er midt i en pandemi, sier hun.

Neste onsdag starter feiringen for russen i Hordaland. Foto: Jannica Luoto

Må følge reglene

Den siste uken har mange av de videregående skolene i Vestland hatt smittetilfeller eller elever og ansatte i karantene. På dagens møte var et av temaene om en skulle utsette feiringen til juni. Russepresident Asdis Eva Omarsdottir forteller at det på grunn av alle eksamenene som skal finne sted i juni, er bedre å starte feiringen nå.

– Beskjeden vi fikk fra smittevernoverlegen var at smittesituasjonen ikke kommer til å være så annerledes i juni og mai. Det vil være flere vaksinerte, men det kommer ikke til å forandre vår situasjon så mye.

Tiltaket gjelder alle videregående skoler i Bergen, Alver, Øygarden Askøy og Bjørnafjorden. Omarsdottir sier det blir viktig å følge rådene fra Folkehelseinstituttet, samt lokale tiltak.

– Vi er en del av samfunnet og må følge reglene. Det handler om enkle ting som å bruke håndsprit, vaske hendene og huske å vite hvem en har vært med.

– Alkohol kan ha en negativ effekt på dette?

– Det kan være, men jeg tror folk vil være ganske obs på det, sier Omarsdottir.

Årets russefeiring varer i tre uker. Onsdag 2. juni er det slutt.