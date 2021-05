Vestlandet kan få opp mot 20 grader og sol

Og det beste av alt: Godværet kan vare til over 17. mai.

Den kommende uken blir det sol og varmt i Vestland. Foto: Jannica Luoto

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Allerede fra mandag morgen vil temperaturene begynne å stige i Vestland fylke, og de kommer til å stige jevnt.

Riktignok vil lavtrykk fremdeles sette sitt preg på været i begynnelsen av uken, men fra tirsdag er det gode muligheter for at været blir veldig bra. Og solen vil fjerne skyene.

Det kan bli slike gledesscener igjen hvis værprognosene slår til. Her hopper Leonardo Venås i vannet ved Møhlenpris under «hetebølgen» (18–19 grader) i midten av april. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

– Skikkelig lovende

De som befinner seg i området rundt Måløy, vil nok likevel merke vinden, som kan komme opp i nordøstlig stiv kuling.

– Lenger sør, i indre strøk, ser det skikkelig lovende ut. Vi har prognoser på mellom 15 til 20 grader. Onsdag, torsdag og fredag ser foreløpig ut til å være de varmeste dagene for hele Vestland, sier vakthavende meteorolog Lars Andreas Selberg ved Meteorologisk institutt i Bergen.

– 20 grader og sol?!

– Ja, hvis vi er heldige. Jeg tror vi kan nærme oss 20 grader, men det er ikke bombesikkert. Det vil bli noen perioder med ganske fint vær og sol. Og det kan komme noe lokal tåke, sier meteorologen.

Men at det blir mildt og fint vær etter at lavtrykket har passert mandag, er han overbevist om.

– Vi fortjener det

– Jeg gleder meg til å kjenne varme temperaturer og til å sitte ute og kose meg i solen. Vi fortjener det. Veldig, slår Selberg fast.

Og slik prognosene ser ut nå, forsvinner ikke det fine været med det første heller.

– Det ser ut som det holder seg en stund. Det er muligheter for at det varer til over 17. mai, sier meteorologen.