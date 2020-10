Tre unge menn tiltalt etter at Robin (21) døde i krasj i Åsane

21-åringen var passasjer da bilen krasjet. Nå er sjåføren (20) tiltalt for å uaktsomt ha forårsaket dødsfallet.

Slik så det ut på åstedet etter ulykken. Nå er tre menn som var i bilen tiltalt. Foto: 2211-tipser (arkiv)

Bilulykken skjedde i Ervikveien i Åsane, nær Tertneskrysset, i 22-tiden søndag 14. april i fjor.

Personbilen skal først ha vært utfor veien på venstre side, for så å krasje i et betongelement på andre siden av veien.

Robin Erstad Rødlyng (21) døde i ulykken. Han døde på stedet, ifølge politiet.

Halvannet år etter ulykken har statsadvokaten nå tatt ut tiltale i saken, bekrefter politiadvokat Kjersti Katrine Svendsen overfor BT.

Dagen etter ulykken var det lagt ned blomster på ulykkesstedet. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

– Viktig signal

Svendsen forteller at tre unge menn som satt i bilen må møte i retten. Det gjelder sjåføren (20), en annen 20 år gammel mann som satt i passasjersetet og en mann (19) som satt i baksetet.

Alle tre er anklaget for å ha stukket av etter hendelsen, uten å sjekke tilstanden til den hardest skadede. For sjåføren gjelder dette tiltalepunktet å ha hensatt noen i hjelpeløs tilstand, mens de to andre må svare for å ha unnlatt å gi hjelp.

– Dette er et viktig signal å gi, at også passasjerene kan komme i ansvar hvis de bare løper av gårde uten å sjekke at det går bra med en annen som ligger igjen, sier Svendsen.

Hun skal være aktor når straffesaken kommer for retten.

Skal ha kjørt i 104 km/t

I et avhør dagen etter ulykken erkjente en da 18 år gammel mann at han hadde kjørt bilen og at han stakk av etter ulykken. I tiltalen er det ifølge Svendsen lagt til grunn at sjåføren holdt en fart på 104 km/t i 50-sonen på ulykkesstedet.

Han hadde heller ikke førerkort, ifølge politiet. Tiltalen gjelder også kjøring under påvirkning av både alkohol og narkotika.

– For sjåførens del er det snakk om en blandingsrus som tilsvarer over 1,2 i promille. Alle de tiltalte var ruspåvirket, sier politiadvokat Svendsen til BT.

På dette bildet, tatt dagen etter ulykken, ses det spor som går til venstre ut i grøften. Bilen stoppet i betongklossene på andre siden av veien. Bildet er tatt nordover, altså med Tertneskrysset i bakgrunnen. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Den alvorligste anklagen mot sjåføren, uaktsom forvoldelse av død, har en øvre strafferamme på seks års fengsel.

– Dette tiltalepunktet betyr at han forårsaket dødsulykken, kommenterer Svendsen.

Paragrafen tilsvarer den som tidligere ofte ble omtalt som «bildrap», men den nye straffeloven nevner ikke kjøretøy spesifikt.

Det var seks personer i bilen, og alle skal ha tilhørighet til Åsane-området. I tillegg til avdøde og de tre nå tiltalte mennene, var også to andre, unge personer med: En mann som nå er 22 år gammel og en kvinne på 20. De to ble begge fraktet til Haukeland med alvorlige skader, og begge skal ha gjennomgått operasjon.

I tiltalen mot sjåføren er også skadene til disse to tatt med gjennom et eget tiltalepunkt etter veitrafikkloven.

Advokat Torbjørn K. Sognefest er forsvarer for den yngste av de tre tiltalte. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

– Mistet sin sønn

Jan Bakke er bistandsadvokat for avdødes foreldre. Han sier dette:

– De har mistet sin sønn og det er tungt for dem fortsatt. De er glade for at saken nå kommer til en avgjørelse. De ser frem til at saken blir ferdig avgjort av domstolen.

To av de tiltalte, deriblant sjåføren, har foreløpig ikke fått oppnevnt forsvarere, ifølge politiadvokat Svendsen.

Sjåføren: – Ufattelig trist

BT har vært i kontakt med den tiltalte sjåføren. 20-åringen sier saken har slitt tungt på ham både psykisk og fysisk, spesielt den siste tiden, og at ulykken er noe han tenker på hele tiden.

Han sier han ser frem til å få forsvarer i en så alvorlig sak.

– Det er bare ufattelig trist det som skjedde. Jeg har gått i halvannet år og ventet og nesten ikke hørt noe fra politiet. Men jeg skal stå for det jeg har gjort. Det er i hvert fall ingen av de andre i bilen som skal få skylden for ulykken, sier 20-åringen til BT.

Den yngste av de tiltalte, 19-åringen som var passasjer i baksetet, representeres av advokat Torbjørn K. Sognefest. Forsvareren ønsket onsdag ikke å kommentere tiltalen overfor BT.

BT har vært i kontakt med den tredje mannen som er tiltalt, men han ønsker heller ikke å uttale seg om saken.