Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) (i midten, til h.) og kommunaldirektør Robert Rastads (til v.) vedtak under koronakrisen har vært undersøkt. Her er de to den 12. mars, da kommunen vedtok å stenge alle skoler og barnehager. Til høyre er Eva Hille og like bak er helsebyråd Beate Husa og medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen. Foto: Eirik Brekke (arkiv)