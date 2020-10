Etterlyser møter for å løse bybanekonflikten

Bergen kommune ber om snarlig avklaring rundt jernbanesporet på Koengen slik at ikke bybanetraseen til Åsane blir lidende.

Under Koengen vil Bybanen komme i konflikt med den gamle jernbanetraseen. Foto: Tor Sponga (arkiv)

Kommunen står på sitt i konflikten mellom jernbanelinjen og bybanetraseen som krasjer mot hverandre i tunnelen under Koengen.

Som BT skrev mandag har Bane NOR avlyst møtene med kommunen om temaet. De mener kommunen må finne en løsning som gjør at en eventuell fremtidig bybanetrasé mot Åsane kan passere jernbanelinjen til Koengen planfritt.

Kommunen på sin side mener jernbanelinjen bør kortes ned et par titalls meter slik at Bybanen kan passere fritt.

– Ikke nasjonale interesser

I et brev sendt 3. september skriver Bane NOR at kommunen må finne en løsning som ikke innebærer redusering av jernbanen, hvis ikke vil de motsette seg bybanetraseen til Åsane fordi den «er i strid med nasjonale jernbaneinteresser».

I et svarbrev sendt 6. oktober, påpeker kommunen at de har spurt Forsvarsbygg om dette temaet. Forsvaret har, ifølge kommunen, «avklart at det ikke er nasjonale forsvarsinteresser knyttet til det eksisterende jernbanesporet».

I brevet skriver kommunens prosjektleder for Bybanen, Rune Herdlevær, følgende:

«Bergen kommune anser derfor at stengning av tunnelen er akseptabel ut ifra tidligere statlige signaler, og at de beredskapsmessige forholdene knyttet til f.eks. brann, lar seg løse».

I dette området bak Koengen dukker jernbanelinjen opp. Bane NOR ønsker å fortsette å benytte seg av denne. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Ber om møte

Etter kommunens oppfatning handler dette nå om hvilke konsekvenser det vil få å kutte den 1425 meter lange tunnelen med 20–30 meter. Å heve eller senke jernbanesporet for at Bybanen kan passere uten krasj er ikke aktuelt, mener de.

I BTs sak mandag kom det frem at Bane NOR ikke ønsker flere møter om saken før kommunen leverer slik de ønsker. Kommunen er imidlertid veldig ivrige etter å møtes:

«Det er svært viktig for Bergen kommune å få en snarlig avklaring av denne problemstilling, og vi ønsker et møte med Bane NOR», skriver Herdlevær.