To menn ble tatt av snøskred på Voss

To skiløpere meldte fra om at de hadde utløst et snøskred øst for Myrkdalen.

Det opplyser politiet på Twitter rett over klokken 14.00 lørdag.

– Dette er erfarne fjellfolk som har vært på topptur. Begge ble tatt av skredet, men kun én av dem ble begravet. Begge beskriver seg selv som i god behold, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt.

Gravde frem kameraten

De to mennene skal ha drevet med frikjøring i fjellområdet Reppane, øst for Myrkdalen.

– Den ene ble delvis begravd i snøen, men ble hjulpet løs av kameraten. Begge er oppegående og uskadet, men vil bli tilsett av ambulanse.

Myrkdalen fjellandsby opplyser at dette har skjedd langt fra skianlegget. Reppane ligger på andre siden av dalen.

Det er ikke mistanke om at andre er tatt av skredet. Det er ikke oppkjørte løyper i området, og de to skal ha hatt god visuell oversikt over området før skredet gikk.

– Mennene har opplyst at de ikke har sett noen andre på tur, verken opp eller ned, sier Hellesund.

– Har hatt litt flaks

Han forteller at det var de to unge mennene som selv meldte ifra til politiet.

– De har gjort alt rett – da uhellet først var ute. Og så har de sikkert hatt litt flaks også, understreker operasjonslederen.

De to mennene vil bli møtt av helsepersonell på parkeringsplassen når de kommer ned fra området.

Skredfaren er satt til farenivå 2 på Voss, det vil si moderat.