Vi har plukket ut noen av våre beste julesaker til deg – og litt til.

Det var en spesiell førjulstid i et spesielt år. Noen strakk seg litt ekstra for å gjøre andre glade.

Derfor valgte kulturministeren dette bildet som julekort

Kollegene sa at han ikke måtte finne på å bruke et bilde av et slikt Disney-prinsesseslott. – Da tenkte jeg at dette var bra, sier Raja.