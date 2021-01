Ni ting jeg lurer på med Brann-året 2021

KOMMENTAR: Doddo er i helspenn foran et nytt Brann-år.

Eduardo «doddo» Andersen

Publisert Publisert Nå nettopp

Dette er en kommentar. Teksten gir uttrykk for skribentens syn.

1 Hva kan vi forvente av Brann i år? Kåre Ingebrigtsen og Eirik Horneland har blant annet til felles at de begge måtte gå fra jobben som hovedtrener i Rosenborg. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån Norway Sjansene for at det blir en ny akk- og stønn-sesong er stor. Brann mangler vinnerkulturen, de mangler suksessformelen, og i år mangler de også pengene. En ny 10.-plass blinker i det fjerne. Eller skal denne sesongen bli annerledes? Supporteren i meg sier at Kåre Ingebrigtsen og Eirik Horneland har en hel vinter på å skape gull av gråstein. Det er ikke umulig at de mestrer det, de kan overraske oss alle og bli et topplag.

2 Når skal Brann begynne å spille Kåre Ingebrigtsen-fotball? Kåre Ingebrigtsen oppnådde suksess med Rosenborg. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / Bildbyrån Norway Du vet, den underholdende fotballen som Rosenborg spilte for noen år siden. I tre år på rad herjet Kåres RBK med resten av Fotball-Norge. De vant tre seriemesterskap og to cupgull. Rosenborg var under Kåres ledelse fullstendig overlegne. Vi forventer ikke mye i denne byen, men en liten flik av Kåres RBK-suksess hadde skapt fotballfeber.

3 Hvem skal Brann signere? Sivert Heltne Nilsen står aller øverst på Branns ønskeliste foran årets sesong. Foto: Jörgen Jarnberger / Bildbyrån Kåre oppdaget ganske raskt at det var få spillere som var gode og unge nok til å spille hans direkte og kondisjonskrevende fotball. Da verdens lengste sesong omsider var over, ryddet han i den overbetalte stallen og kvittet seg med nesten et helt fotballag. Det var vel og bra, men hvem skal han erstatte dem med? Branns økonomi er som kjent anstrengt, den lyser rødt. Jeg ønsker Rune Soltvedt lykke til i jakten.

4 Når skal Bamba begynne å score regelmessig? Daouda Bamba oppnådde tosifret antall mål i fjorårssesongen. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån Norway Brann betalte vanvittig mye penger for Daouda Bamba. Det godtok vi lett sommeren 2018, han var tross alt spissen som skulle skyte oss til gull. Det ble det ingenting av, verken skudd eller gull. Bamba har vært en skuffelse i Brann-trøyen. Det er imidlertid ikke bare hans feil. Lars Arne Nilsen ga ham aldri den nødvendige tilliten, og Brann tilpasset ikke spillestilen etter hans kvaliteter. La oss håpe Kåre gjør det.

5 Hvem blir Branns keeper? Håkon Opdal er i utgangspunktet førstekeeper i Brann. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / Bildbyrån Har Rune Soltvedt en fetisj på å handle keepere? Siden Piotr Lecijewski ble avskiltet, har Branns keepertrener Dan Riisnes hatt det travelt. Mellom Alex Horwath og Ali Ahamada ligger det en julelenke med målvakter. De fleste av dem har på et eller annet tidspunkt blitt utdanket av Håkon Opdal, keeperen Brann signerte som en backup. Nå er han 39 år gammel. Blir det signert nok en ny målvakt – som etter noen få serierunder mister plassen til Håkon Opdal?

6 Når skal Brann begynne å tjene penger på spillersalg? Jens Petter Hauge gikk fra norsk fotball til italiensk for mer enn 50 millioner kroner. Foto: Nicolo Campo / Bildbyrån Mange av lagene i Eliteserien har en sunn klubbøkonomi fordi de jevnlig tjener store penger dette. Lag som Vålerenga, Viking, Sarpsborg 08 og Bodø/Glimt har de siste årene tjent store summer på salg av spillere. De kjøper billig og selger dyrt. Flere av disse klubbene går med store overskudd. Det gjør ikke Brann.

7 Hvor mange spillere under 23 år blir det plass til på årets Brann-lag? Ole Didrik Blomberg (19) fikk mye spilletid mot slutten av fjorårssesongen. Foto: Ørjan Deisz (arkivfoto) Branns ungdommer har fungert best i festtaler og treningskamper. Unntakene kom i 2020 med Ole Martin Kolskogen og Ole Didrik Blomberg. Det bærer bud om nye tider. Skal vi omsider få se et ungt Brann-lag? Jeg tror det ikke før jeg får se det, men kanskje er det noen glupe hoder i Brann som ser at det kan være sammenheng mellom punkt seks og punkt syv?

8 Vinner Brann mot Mjøndalen? Mjøndalen berget plassen med et nødskrik, men rakk å plukke seks poeng fra Brann i 2020. Foto: Ørjan Deisz Mjøndalen er vår nemesis, og vår årlige påminnelse om hvor dårlig stelt det er med Brann. Mjøndalen overlevde heldigvis med et nødskrik. Det gir Brann en mulighet til å revansjere seg. Hvis alt annet skulle gå åt skogen, kan en seier mot det lille østlandslaget bli en aldri så liten trøst, riktignok en fattigmannstrøst, men her tar vi det vi får.

9 Kommer det folk tilbake til Stadion? En tur til Brann Stadion er mer forbundet med frustrasjon enn glede. På de siste 30 hjemmekampene har Branns supportere sett Brann vinne ni ganger. Både korona og svak fotball har tvunget supportere til å bli hjemme. Kan de lokkes tilbake?