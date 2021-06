– Fortsatt varmt i bakken. Faren er ikke over.

– Det har vært to små oppblussinger i natt, for da blåste det bra. Men ingenting siden klokken 01.50, sier Børre Brekkvassmo, innsatsleder for brannvesenet.

19 personer har vært ute gjennom natten. De har sjekket for varme i bakken og spylt i terrenget, forteller Brekkvassmo. Klokken 08 skal en ny gjeng ut for å holde vakt.

– Så lenge det er en sjanse for at det kan blusse opp, fortsetter vi. Vi har fått en god regnskur nå, som hjelper på. Men vi er forberedt på at vinden snur og det skal bli opplett utover dagen.

Brekkvassmo benytter anledningen til å skryte av mannskapene.

– Jeg vil takke alle som har vært med så langt og gjort en skikkelig innsats, sier han.