Biskopshavns fargerike fortid

Den store steinkaien ble oppført i forbindelse med anleggelsen av Hellen festning. Legg merke til det lille uthuset til venstre for gjestgiverbygningen. Det var tørkehuset for garveriets huder. For å sikre luftgjennomstrømning hadde det store åpne glugger med trespiler. Foto: F. Heggland, Jo Gjerstad arkiv