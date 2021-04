Avslutter leteaksjon etter snøskred i Luster

Betydelig skredfare i indre Sogn.

Det er meldt om nok et skred, denne gang ved Buskrednosi i Luster. Det var uvisst om noen ble tatt eller har vært i området, meldte politiet på Twitter.

– Det skal være observert skispor, men det har vi ikke fått bekreftet. Vi er på vei inn med helikopter og mannskap nå for sjekke området, sa vaktkommandør på 110-sentralen, Helge Lund søndag.

– Naturlig utløst

Ved 15-tiden opplyser politiet at skredet er klarert etter overflyvning med helikopter.

Politiet skriver på Twitter at det ikke er skipor inn eller ut av området, og at skredet ser ut til å være naturlig utløst. Aksjonen blir derfor avbrutt.

Buskrednosi, som ligger 1505 meter over havet, regnes som den store toppturklassikeren i Vigdalen, en av sidedalene i Jostedalen.

Betydelig skredfare

Varsom.no melder om betydelig snøskredfare i Indre Sogn.

Det har vært stor fare for snøskred på Vestlandet denne helgen. Søndag har det gått to skred i Sunnfjord i Jølster, og lørdag rykket letemannskap ut etter et større skred i Myrkdalen.