– Det er masse fint vintervær i vente

Bergen kan gå mot null nedbør den første uken av 2021.

Kai (3) kaster isflak på vannet i Nipedalen. – Vi bor i nærheten og måtte komme oss ut i det fine været, sier faren, Bjarne Hammervik. Foto: Eirik Brekke

Kjetil Kopren Ullebø

Til nå i år har det ikke falt en eneste dråpe nedbør i bergensområdet. Det var noen snøbyger på vei nordfra på lørdag – det var lokalt mye snø i Sunnfjord og Nordfjord – men bygene nådde aldri Bergen.

– Det stemmer at det ikke har kommet noe nedbør til nå i 2021. Men nå har ikke året vart så lenge ennå, sier Cecilie Villanger, vakthavende meteorolog hos Stormgeo.

– Ser det lovende ut også til uken?

– Ja, det er masse fint vintervær i vente. Det ligger et høytrykk over store deler av landet som gir oss kaldt og fint vintervær. Opp mot neste helg kan det komme noen lavtrykk, men hvor sterke de er og hvor mye nedbør de vil gi, er litt tidlig å si, sier hun.

Den første uken i 2021 kan ende med null nedbør i Bergen, varsler meteorologen. Foto: Eirik Brekke

Kan komme nedbør fra øst

– Den første uken av 2021 kan altså bli nedbørsfri i Bergen. Hvor uvanlig er det?

– Altså, vi har jo oppholdsvær i Bergen også, sier Villanger.

Lars Arne Selberg, meteorolog hos Vervarslinga på Vestlandet, sier at det kan komme litt lett snødryss fra øst før helgen, men at det er usikkert hvor mye det vil bli.

– At det ikke kommer noe nedbør i løpet av den første uken i et år, har sikkert skjedd før. 2021 starter tilfeldigvis med et relativt kraftig høytrykk som gir oss fint vintervær, sier Selberg.

I fjor på denne tiden var det imidlertid alt annet enn tørt. Den første uken i 2020 falt det 152,5 millimeter nedbør i Bergen.

– I fjor var det fryktelig vått. 2020 ga oss den tredje våteste januar vi hadde målt – det var en svært mild og våt måned, sier Cecilie Villanger hos Stormgeo.

Det er varslet fare for dårlig luftkvalitet i Bergen de neste dagene på grunn av inversjon. I 15-tiden søndag ettermiddag viste målingene lite forurensning. Foto: Eirik Brekke

245 prosent av normalen

I januar måned i fjor falt det totalt 466,4 millimeter nedbør, noe som er mer enn det vanligvis faller i den spanske hovedstaden Madrid i løpet av et helt år.

– Det vil si 245 prosent av normalen, som er på 190 millimeter, sier Villanger.

Langtidsprognosene er for de neste ukene er litt mer usikre, men det kan gå mot kaldt og fint vær også over neste helg.

– Men det er litt for langt frem foreløpig. Det meste tyder imidlertid på at det blir en langt tørrere januar i år enn i fjor, sier hun.